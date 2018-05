ACUM LIVE Juventus 0-0 AC Milan, in finala Cupei Italiei; Barcelona 3-0 Villareal | Realul joaca de la 22:30

Urmarim si comentam impreuna meciurile zilei in Europa

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

ACUM Juventus 0-0 AC Milan



Fazele cheie



Echipele



ACUM Barcelona 3-0 Villarreal



Fazele cheie



Min 45 - GOOOL Barcelona | Leo Messi inscrie din pasa lui Andres Iniesta

Min 16 - GOOOL Barcelona | Paulinho majoreaza diferenta

Min 11 - GOOOL Barcelona | Coutinho deschide scorul pe Camp Nou

Echipele

Barcelona si Real Madrid joaca astazi in La Liga, in timp ce City, Chelsea, Arsenal si Tottenham o fac in Premier League.

Italia isi afla si ea castigatoarea Cupei, trofeu pentru care se vor lupta, de la 22:00, Juventus si AC Milan

Meciurile zilei

Cupa Italiei

22:00 Juventus - AC Milan

La Liga

21:00 Barcelona - Villarreal

22:30 Sevilla - Real Madrid

Premier League

21:45 Leicester - Arsenal

21:45 Chelsea - Huddersfield

22:00 Manchester City - Brighton

22:00 Tottenham - Newcastle