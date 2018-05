Prima reactie a lui Becali dupa anuntul ca il vrea pe Rednic in locul lui Dica: "Stiti ca mie nu mi-e teama sa spun"

Gigi Becali sustine ca o lasat echipa pe mainile nepotului Vasile Geambazi, dar continua sa fie preocupat de viitorul formatiei. El a anuntat astazi transferul lui Kamer Qaka.

Becali a mai vorbit in aceasta seara despre informatia potrivit careia s-a gandit sa il ia pe Mircea Rednic la FCSB, in locul lui Dica, daca antrenorul din urma va rata titlul. Latifundiarul din Pipera a spus ca nu s-a pus problema de asa ceva.

Becali sustine ca Dica are credit total pana la finalul campionatului. Abia apoi se va gandi la un nou tehnician.

"Ce am spus eu, va respecta Vasi. Daca Dica ia campionatul, ramane antrenor. A pierdut campionatul? Nu mai vorbiti de Rednic. Ca sa vorbiti in numele meu nu aveti dreptul. Sunt minciuni legate de Rednic. Pana nu se termina campionatul, nu se vorbeste despre un alt antrenor. Stiti ca spun. Nu mi-e teama. Nu se discuta ca niciun alt antrenor. Nici nu ma gândesc la alt antrenor. Am o presimtire ca luam campionatul", a precizat omul de afaceri.

In varsta de 56 de ani, Rednic este in refacere dupa o operatie suferita. El le-a mai antrenat pe Rapid si Dinamo, echipe cu care a castigat titlul in Romania. Acesta a pregatit-o ultima oara pe Mouscron.