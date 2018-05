Realul nu glumeste! O noua intalnire a madrilenilor cu Neymar, pe care l-au anuntat cati bani sunt dispusi sa dea pe el!

Neymar si-a trimis impresarul la Madrid sa negocieze transferul la Real. Campioana Europei vrea sa bata toate recordurile.

260 de milioane de euro e pregatita Real sa ofere pentru Neymar, cu aproape 40 de milioane mai mult decat a platit PSG, acum un an, ca sa-l ia pe brazilian de la Barcelona. Acum 10 ani, cand era junior, Neymar putea ajunge la Real pentru doar 60 de mii de euro.

Cotidianul madrilen AS scrie ca Real Madrid si Neymar au avut cel putin doua intalniri in ultima perioada, iar fotbalistul e tot mai tentat sa revina in Spania.

20 de meciuri si 19 goluri are Neymar pentru PSG in Ligue 1



Alte 6 goluri in 7 aparitii a dat acesta in UEFA Champions League pentru formatia pariziana