Gigi Becali a anuntat ca a rezolvat 2 transferuri: "Semneaza si atacantul, si fundasul central!" Pe cine a adus

Mutarile anuntate de Gigi Becali dupa partida cu Rudar au fost rezolvate.

Raul Rusescu se intoarce la FCSB! Atacantul de 30 de ani care a mai jucat pentru Steaua intre 2011 si 2013, dar si in sezonul 2014/2015, revine in Liga 1 dupa ce a jucat in ultimii 3 ani la Osmanlispor. Gigi Becali a anuntat ca Rusescu va semna astazi! Totusi, din informatiile www.sport.ro, acest lucru va fi amanat deoarece Rusescu nu si-a reziliat contractul cu Osmanlispor.

"Da, azi semneaza si Rusescu, si fundasul central, iar maine o sa afle si presa" a spus Gigi Becali pentru Fanatik. Rusesc va avea un salariu de 20.000 de euro pe luna, insa ar putea sa nu fie singurul atacant adus de Becali inainte de dubla cu Hajduk - FCSB asteapta un raspuns final de la Cristian Lopez.

Conform Fanatik, fundasul adus de FCSB nu este de la o echipa din Liga 1, fiind un brazilian. "Nu pot sa va spun mai multe, dar e strain, nu roman“ a mai spus Becali.