"Il dau pentru ca tin la el! Are nevoie de meciuri". Becali s-a razgandit peste noapte si vrea sa imprumute un jucator in Liga I

Gigi Becali a spus dupa meciul cu Rudar Velenje ca nu il va mai imprumuta pe Daniel Benzar, dupa ce mijlocasul de 20 de ani a marcat un gol. In aceasta dimineata, el s-a razgandit.

Gigi Becali, patronul FCSB, spune ca vrea sa-l imprumute pe Daniel Benzar pentru binele lui. Mijlocasul are sanse mici sa fie titular la FCSB in acest sezon, iar la Voluntari ar putea juca meci de meci.

"Benzar, saracul, a vrut sa dea si el un gol. A zis ca "si asa ma da la Voluntari, macar sa dau un gol in cupele europene". Sa vedem ce se va intampla cu el. E in functie de ce atacant vom lua.

Eu cred in Benzar si il dau pentru ca treubie sa joace. Nu il dau pentru ca nu il vreau, ci pentru ca el are nevoie de meciuri in picioare", a spus Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.