ULTIMA ORA! FC Voluntari a anuntat un nou transfer! Cine este mijlocasul cu meciuri in nationala Belgiei pe care i l-au adus lui Andone

FC Voluntari continua campania de transferuri in incercarea de a parasi partea inferioara a clasamentului.

Dupa ce i-au transferat pe Marius Briceag de la FCSB, Lukas Droppa de la Gaz Metan si pe nord-macedoneanul Viktor Angelov de la Sirok Brijeg din Bosnia Hertegovina, ilfovenii au reusit un transfer de rasunet.

FC Voluntari a anuntat prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului transferul internationalului belgian de tineret Martin Remacle.

Ultima data la Pandurii Targu Jiu, pentru care a inscris patru goluri si a oferit si trei assisturi in 13 meciuri in acest sezon de Liga 2, mijlocasul central de 23 de ani a bifat doua selectii in nationala U19 a Belgiei, reusind sa marcheze si un gol.

De-a lungul carierei, Remacle a mai evoluat la echipa U21 a lui Standard Liege si la cea U19 a lui Torino.