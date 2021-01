Accidentarea care face inconjurul lumii! Exista doar 8 cazuri in toata lumea, iar el este singurul sportiv care a patit-o!

Un fost fotbalist de la Sevilla a suferit o accidentare incredibila.

Diego Perotti, legitimat in prezent la Fenerbahce, trece printr-o situatie unica in sport. El a suferit o ruptura aproape totala a ligamentului de la genunchi. Exista doar 8 cazuri in toata lumea, la 7 oameni fiind vorba despre urmari ale unor accidente de circulatie.

Fotbalistul s-a accidentat in meciul cu Besiktas, de la sfarsitul lunii noiembrie. In urma rupturii tendonului proximal al bicepsului femural, Perotti ar putea sta departe de teren intre 3 si 8 luni.

Diego Perotti a semnat un contract cu echipa turca pana in 2022, insa aceasta accidentare grava i-a schimbat situatia la Istanbul. Potrivit jurnalistilor de la Diario Sport, oficialii lui Fenerbahce intentioneaza sa negocieze cu argentinianul fie plecarea de la club, fie o solutie de mijloc care sa ajute clubul sa faca fata cheltuielilor in pandemie. Turcii nu vor sa ii plateasca salariul intreg tinand cont ca el ar putea lipsi mare parte din perioada contractuala.