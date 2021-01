BREAKING NEWS | Budescu, INTERZIS la FCSB?! Ce echipa incearca sa-l fure de la Astra! Oferta e mult mai buna decat a lui Becali 

Constantin Budescu mai are contract cu Astra doar pana la finalul acestui sezon al Ligii 1.

Atacantul in varsta de 31 de ani este dorit de Gigi Becali la FCSB, insa patronul Astrei nu vrea sa-l lase sa plece decat in schimbul unei sume importante de bani. Mai mult decat atat, in urma cu doar cateva zile, Ioan Niculae spunea ca i-a propus o noua intelegere lui Budescu, pe care fotbalistul o gaseste atractiva.

Budescu a declarat recent ca si-ar dori sa joace alaturi de Denis Alibec, pe care l-a avut coechipier si la FCSB, si la Astra, iar visul i s-ar putea indeplini. Potrivit presei din Turcia, atacantul este in vizorul celor de la Kayserispor.

Kayserispor'un transfer etmek için çaba sarfattiği Damjan Djokovic, Sumudica'nın devreye girmesiyle Rizespor ile anlaştı. Djokovic, imza için Türkiye'ye geliyor. Kayserispor, Djokovic transferinden sonuç alamayınca Astra Giurgiu'nun 10 numarası Constantin Budescu'ya yöneldi. pic.twitter.com/wk1FuC0Ri5 — Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) January 22, 2021

Turcii ar avea o oferta interesanta pentru oficialii Astrei, care risca sa-l piarda din postura de jucator liber de contract in cazul in care nu il lasa sa plece in aceasta iarna, iar fotbalistul nu accepta prelungirea contractuala.

Cei de la Kayserispor, al carei antrenor este Dan Petrescu, ar fi dispusi sa plateasca mai multi bani decat Gigi Becali pentru Budescu, oferindu-i si fotbalistului un salariu mult mai bun decat cel pe care l-ar avea la FCSB.