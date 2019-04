Comuna de 6.800 de suflete care se pregateste sa aiba echipa in Liga I! Stadion de 5.000 locuri cu scaune de pe Giulesti si nocturna din Ghencea! Ce prime de promovare au jucatorii

Clinceniul poate deveni a doua cea mai mica localitate din Romania cu echipa in Liga I. Doar Chiajna are mai putini locuitori!

Academica Clinceni a devenit favorita la promovarea in Liga I pentru prima data in istoria de peste 60 de ani a clubului. Clinceniul a invins-o in weekend pe Sportul Snagov, una dintre principalele contracandidate la promovare, si are 4 puncte fata de locul 2, ocupat de Chindia Targoviste.

Clinceniul are 64 de puncte dupa 28 de meciuri disputate, din 21 de victorii, un egal si 6 infrangeri. De asemenea, formatia antrenata de Ilie Poenaru are cel mai bun golaveraj: +40, cu 57 goluri marcate si 17 primite.

Academica Clinceni ar putea deveni curand a doua cea mai mica localitate din Romania cu echipa in Liga I. Clinceniul are 6.800 de suflete, putin mai mult decat Chiajna (aproximativ 5.000 la ultimul recensamant), dar mai putin decat Branestiul.

Clinceniul este o comuna aflata la 16 kilometri de Bucuresti, in sud-vestul capitalei, si este cunoscuta pentru aerodromul de pe care pleaca numeroase avioane cu amatori de sporturi extreme - parasutism!

Primarul comunei Clinceni se numeste Adrian Budeanu si spune ca in facilitatile sportive ale comunei s-au investit circa un milion de euro, in prezent 2.000 de copii fiind inscrisi la academie!

La Clinceni e forfota mare. Echipa nu joaca cu prea multi suporteri meciurile din liga a doua, dar localnicii viseaza la promovare. Pentru Liga I, autoritatile locale planuiesc sa modernizeze stadionul din localitate.

Primarul Budeanu spune ca dupa renovare arena va avea 5.000 de locuri. Scaunele au venit din Giulesti, iar nocturna si tabela de marcaj de pe fostul stadion Ghencea!

Cel mai mare salariu de la Clinceni este de 1.000 de euro pe luna, sustine primarul localitatii. Pe de alta parte, jucatorii pot primi o suma importanta daca vor obtine promovarea. 10.000 euro de fiecare a promis conducerea clubului!

Clinceni are mai multi jucatori imprumutati de la FCSB. Robert Ion (18 ani) este golgheterul echipei, cu 8 reusite in 22 de meciuri. El este urmat de Vlad Mihalcea (20 de ani), cu 5 goluri in 21 de partide. Si Salvatore Marrone este imprumutat de la FCSB.

Cei mai experimentati jucatori sunt Paul Parvulescu (30 de ani), fost la FCSB, si Razvan Patriche (32 de ani), fost la SPortul Studentesc.

Antrenorul Ilie Poenaru a mai antrenat Clinceniul pe vremea cand echipa se numea Inter clinceni. El a trecut ulterior pe la Voluntari si Dinamo U19.