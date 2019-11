ULTIMA ORA | Doi titulari din lotul FCSB-ului sunt OUT pentru meciul cu Botosani! Motivele pentru care Vintila i-a scos din echipa

Doi jucatori de la FCSB nu vor fi in lot pentru meciul cu FC Botosani.

FCSB va juca impotriva celor de la FC Botosani, in deplsare, sambata, 9 noiembrie de la ora 20:30. Pentru aceasta partida, Vintila nu se va baza pe doi titulari de la echipa. Este vorba despre Razvan Oaida si Adi Popa, anunta Fanatik.

Razvan Oaida a fost invoit de club intrucat va participa la nunta surorii sale, iar Adi Popa nu a avut o prestatie convingatoare in meciul trecut de pe Arena Nationala impotriva celor de la Sepsi, castigata de ros-albastri cu 2-1.

FCSB are o serie impresionanta de 10 meciuri fara infrangere, iar in cazul in care ros-albstrii vor castiga la Botosani pot urca pe locul 3. In acest moment, trupa lui Vintila ocupa locul 5 in clasament cu 24 de puncte dupa 15 meciuri.