BREAKING NEWS | Anunt despre vanzarea lui Dinamo: "Viram 10 milioane de euro in 30 de zile!" Spaniolii i-au indeplinit toate cerintele lui Ionut Negoita

Ionut Negoita este la un pas sa vanda pachetul majoritar de actiuni al clubului Dinamo.

Toni Curea, asociatul lui Herminio Menendez, a dezvaluit ca investitorii spanioli au acceptat toate conditiile puse de Ionut Negoita, iar tranzactia sta doar in mainile acestuia.

Toni Curea este asociatul lui Herminio Menendez si al fondului spaniol 'Alondra', care se afla in negocieri cu Ionut Negoita.

"Tranzactia tine doar de dorinta lui Negoita de a vinde intr-adevar. Are pe birou draftul de contract, depinde doar de dansul sa salveze echipa". Lucrurile sunt limpezi, am acceptat toate conditiile puse de actualul proprietar.

Nu a existat niciun moment un pact care sa presupuna virarea pana luni in contul lui Dinamo a 3 milioane de euro pe post de garantii. Draftul de contract aflat pe biroul lui Negoita prevede ca vom achita sumele respective in 30 de zile. Vom veni insa din start cu 10 milioane de euro, bani si pentru bugetul aferent sezonului urmator", a declarat Toni Curea pentru Gazeta.

Grupul de investitori spanioli vor achita inclusiv 40% din baza de pregatire de la Saftica, pentru a deveni integral proprietatea lui Dinamo. Singurele lucruri ramase de rezolvat sunt cu autocarul echipei si cu un proces in care este implicat Ionut Negoita.

"Singurele elemente ramase de rezolvat se leaga de autocarul lui Dinamo, care e pe o firma a lui Negoita si trebuie returnat clubului, si de procesul cu bancruta frauduloasa din procedura de insolventa, ale carui efecte am cazut de acord sa si le asume integral daca va exista o sentinta definitiva nefavorabila.

Vrem sa construim acolo (n. r. la Saftica) un centru sportiv pentru echipa mare si o Academie puternica. De aceea, ne intereseaza sa avem siguranta investitiei din secunda unu. Momentan, vom inchiria cat timp baza e blocata de stat, dar vom avea deja si contract de vanzare-cumparare pentru procentele detinute de Negoita pentru ca intregul complex sa apartina integral clubului si sa ne permita sa ne dezvoltam cum trebuie", a mai spus asociatul.

Toni Curea: "Am satisfacut toate solicitarile patronului"

Asociatul lui Herminio Menendez a subliniat ferm ca totul sta in mainile lui Ionut Negoita:

"Acum e momentul adevarului, daca Negoita doreste intr-adevar sa vanda si sa salveze Dinamo. Mai asteptam un raspuns doar pana luni, pentru ca deja discutam de la inceputul lui martie, iar in prezent am satisfacut toate solicitarile patronului, am facut eforturile necesare sa ajungem la un acord. Decizia e 100% in pixul lui Negoita", a concluzionat Curea.