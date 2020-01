Carlos Fortes a plecat de la Craiova si si-a gasit echipa! A fost prezentat OFICIAL la noua echipa! Cu cine a semnat atacantul

Carlos Fortes si-a gasit o noua echipa.

Atacantul celor de la Universitatea Craiova, Carlos Fortes, a decis sa plece de la formatia din Banie dupa ce a fost anuntat ca nu va face parte din lotul oltenilor pentru a doua parte a sezonului din Liga 1. Acesta a plecat sub forma de imprumut la formatia din prima Liga din Maroc, Ittihad Tanger, care se claseaza pe penultimul loc in campionatul din Maroc.

Fortes a postat o fotografie pe retelele de socializare in care apare in tricoul noii sale echipe. Acesta nu a intrat nici in planurile lui Victor Piturca, fiind trimis in repetate randuri la echipa a 2-a, iar vestea ca nu va intra in planurile echipei nici in urmatoarea perioada, l-a convins pe acesta sa plece.