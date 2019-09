ULTIMA ORA! Fortes a plecat de la Craiova! Ce destinatie a ales jucatorul care a fost la un pas sa ajunga la FCSB

Carlos Fortes a plecat de la Craiova.

Portughezeul Carlos Fortes a plecat de la Craiova dupa ce nu mai intra in planurile lui Piturca. Atacantul in varsta de 24 de ani va juca in prima liga din Israel la Ashdod. Acesta a declarat si motivul pentru care a ales sa o paraseasca pe Craiova si spera sa evolueze mai mult in Israel. r

"Am avut o oferta ce este buna pentru mine, pentru cariera mea, nu sunt o optiune pentru antrenor. A vorbit vu mine a fost foarte corect, mi-a zis ca daca fac treaba bine, pot sa joc, dar a venit aceasta oferta si cred ca voi juca mai mult acolo. Eu sun profesionist, mergem inainte. Mi-a placut aici in Romania, acum vorbesc bine si limba romana, ma simt foarte bine. Am avut discutii in ianuarie cu FCSB, dar Medias nu m-a lasat sa plec acolo. Nu imi pare rau ca nu am ales FCSB, ma bucur ca am ajuns la Craiova, personal cred ca am facut bine ceea ce am facut. Stiu putin despre Ashdod, am auzit ca conditiile sunt bune. Cred ca CFR va lua titlul in Romania, au lotul cel mai bun, nu cred ca exista nicio sansa pentru Viitorul, Craiova", a declarat Fortes

Fortes a venit la Craiova de la Gaz Metan Medias in februarie 2019 dupa ce a fost la un pas sa ajunga la FCSB. Este cotat la 600.000 de euro pe transfermarkt.com .