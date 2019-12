Piturca l-a anuntat pe Fortes ca NU se mai bazeaza pe el, dupa ce portughezul i-a dat UN CAP IN GURA ADVERSARULUI: "Nu ne mai putem folosi de serviciile lui"

Victor Piturca a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciului cu Botosani.

Antrenorul Craiovei a fost intrebat de portughezul Carlos Fortes, cel care, trimis la echipa a doua a Universitatii Craiova, si-a lovit cu capul in gura un adeversar. Gestul socant al lui Fortes l-a dezamagit pe Piturca, cel care i-a transmis ca nu se va mai baza pe el.

"M-a dezamagit foarte tare, am avut o discutie, i-am spus ca nu are voie sa aiba un astfel de gest. Mai ales ca el este strain in Romania. Nu poti veni tu, strain, sa bati un jucator roman. Joci sub culorile unei echipe care este cunoscuta in Europa. Nu stiu cate etape de suspendare va avea, dar le va face la echipa a doua. Nu ne mai putem folosi de serviciile lui, foarte mult timp", a declarat Piturca la conferinta de presa.