SCENE SOCANTE! Carlos Fortes, trimis de Piturca la echipa a doua, i-a dat un CAP IN GURA unui adversar in timpul meciului de Liga 3

Univ. Craiova II a pierdut meciul cu Progresul Spartac, din Liga 3. Partida a fost umbrita de un incident in minutul 85, ce l-a avut in prim plan pe un jucator trimis de Piturca la echipa a doua.

Carlos Fortes nu mai face parte din lotul primei echipe inca din luna septembrrie, asa ca s-a vazut evoluand in Liga 3. Acesta nu si-a putut stapani nervii in finalul partidei si, dupa un duel cu un adversar, s-a oprit si l-a lovit cu capul in gura pe jucatorul celor de la Progesul.

Portughezul a fost aproape de un transfer la FCSB la inceputul anului, dar totul a picat pentru ca Gigi Becali a refuzat sa plateasca comisioanele agentului. Dupa venirea lui Victor Piturca pe banca oltenilor, Fortes a fost informat ca nu mai este nevoie de serviciile sale, iar impresarul i-a cautat un contract rapid, in Israel, insa nici aceasta varianta nu s-a concretizat in cele din urma.

Univ. Craiova a pierdut meciu cu Progresul Spartac cu 1-2.