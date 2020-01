ULTIMA ORA | Becali trebuie sa scoata banii din buzunar! L-a dat afara pe usa din DOS, dar jucatorul i-a dat DAUNA TOTALA! Decizia din partea FIFA care il va scoate din minti pe Gigi

Gigi Becali trebuie sa despagubeasca un jucator.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Lukasz Gikiewicz, a fost dat afara de Becali, in toamna anului trecut, dar fara acordul fotbalistului. Jucatorul si-a cautat dreaptatea in Romania si a facut reclamatie, insa nu l-a bagat nimeni in seama, iar in cele din urma a apelat la FIFA. Cei de la FIFA au analizat cazul si ii dau castig de cauza fotbalistului polonez. Gigi Becali trebuie sa scoata din buzunar suma de 93.500 de euro pentru a-l despagubi pe Gikiewicz, suma pe care a hotarat-o cei de la FIFA, potrivit GSP.

Gikiewicz s-a tranferat recent la Al-Gaisaly Amman, echipa la care a mai jucat si acum 3 ani. Becali a decis sa il dea afara pe fotbalistul polonez intrucat acesta in opinia celor din staff-ul ros-albastrilor, acesta si-a incalcat obligatiile pe care le avea in contract. Mai concret, acesta a refuzat sa se prezinte la antrenamentele si jocurile oficiale ale echipei, desi acestia staff-ul i-a cerut acest lucru si a absentat nemotivat de la antrenamentele si partidele vicecampioanei Romaniei incepand din 16 octombrie 2019.