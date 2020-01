FABULOS | Vintila poate stabili un record URIAS la FCSB! Ros-albastrii sunt foarte aproape de a intra in ISTORIA ligii 1! Ce trebuie sa se intample

FCSB este foarte aproape sa stabileasca un record nemaintalnit in Liga 1.

Echipa antrenata de Bogdan Vintila, FCSB, este foarte aproape de a stabilii o performanta unica in Romania. Vicecampioana Romeniei are 7 victorii consecutive in deplasare, iar daca mai castiga si urmatoarele 3 deplasari cu CFR Cluj, FC Voluntari si Dinamo intra in istoria Ligii 1. Ar deveni echipa cu cele mai multe victorii in deplasare si ar bifa o performanta unica. Ar deveni singura echipa din Romania care ar inregistrat 10 victorii consecutive in deplasare pe parcursul unui sezon.

Dupa infrangerea de la Medias, scor 0-4, FCSB a reusit sa castige 7 partide la rand pe teren adevers si a urcat in topul celor mai lungi serii de victorii in deplasare. Acest top este condus de Steaua si Dinamo. Steaua a reusit 9 victorii consecutive in deplasare, in sezonul 1988-1989, in timp ce Dinamo a reusit aceasta performanta, tot de 9 victorii in deplasare, in sezonul 1989-1990.