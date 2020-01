INCREDIBIL | "Suntem niste sclavi in Romania!" Un fost jucator de la FCSB si-a schimbat viata complet! Ce a ajuns sa faca dupa ce si-a incheiat cariera la 31 de ani: "Am nevoie de multi bani!"

Un fost jucator de la FCSB si-a schimbat complet viata.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Ducu Ninu, a povestit ca viata lui s-a schimbat radical dupa ce s-a lasat de fotbal. Acesta are peste 100 de meciuri in Liga 1, pentru FC National, FCSB, Gloria Bistrita si U Cluj si si-a incheiat cariera la 31 de ani.



"Ultimii 3 ani si jumatate pe care i-am jucat afara m-au facut sa inteleg ca noi suntem niste sclavi in Romania, ca sportivi. Din prisma alimentatiei, din prisma educatiei pe care o primim in contextul echipei, din prisma asigurarilor medicale. Pentru ca orice jucator care se accidenteaza in Romania si nu are asigurare facuta de el, ajunge sa lase de fotbal. M-am saturat sa ajungi sa fim reactivi. Adica sa ajungem la varsta de 35 de ani sau 40 de ani, nu stim ce sa facem, dam din colt in colt, in loc sa te gandesti inainte. Ce pot sa fac cand o sa ajung la varsta respectiva, am din ce se traiesc? Am nevoie de bani, am nevoie de asta. De unde ii fac?

Eu m-am gandit si am stiut ce sa fac. Pentru ca altfel eram un jucator care ajunge la varsta de 30 de ani, ajunge sa se umileasca pe la Liga a 3-a, Liga a 2-a, pentru un salariu de 2000 de lei si niciodata nu m-am complacut in situatia. Si am prefarat sa o iau de la zero. Nu o spun cu rautate, dar multi dintre noi din fotbal, din sport, nu stim ce inseamna aceasta educatie financiara. Multi dobandim bani in fotbal si nu stim ce sa facem cu ei. Eu aveam idee ce inseamna tranzactionatul, ce inseamna investitia la bursa, ce inseamna investitia intr-o piata financiara, doar ca stiam exact toate dedesubturile.



Prin simplul fapt ca faceam asta inainte sa ma las de fotbal, m-am dus cu ideea: 'Bun, poate pot sa traiesc si din asta'. Si asa am ajuns sa lucrez la Profit Pount. Asa se numeste. Tot ce inseamna predare, pentru ca tin cursuri de educatie financiara, cursuri de tranzactionare si investitii. Atat practica, cat si teoretica", a spus Ducu Ninu, la Telekomsport.