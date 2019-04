ULTIMA ORA | Drepturile TV pentru Liga 1 au fost vandute pentru 5 ani: "Toate cluburile sunt multumite!" Suma incasata

Gino Iorgulescu a convocat Adunarea Generala a Ligii Profesioniste de Fotbal, in cadrul careia se va vota noul contract pentru drepturile TV.

Update: Drepturile pentru Liga 1 au fost vandute, a anunta Liga Profesionista.

”S-a aprobat in Adunarea Generala semnarea contractului cu firma care detine in acest moment drepturile TV pe o perioada de cinci ani, cu o valoare de 28 de milioane de euro plus TVA. Cum a fost aceeasi procedura, o sa vanda in continuare celor care sunt interesati. Sunt in continuare interesati cei care transmit si acum Liga I si alte societati mai mici.



Este si un interes din strainatate, dar acele societati care sunt interesate din strainatate trebuie sa ia legatura cu firma respectiva. Noi am cedat toate drepturile TV acestei firme. Noi suntem multumiti, pentru ca noi suntem vocea cluburilor, cluburile au fost multumite si au stat cu emotii, credeau ca nu o sa mai putem face un asemenea contract” a spus Gino Iorgulescu, presedintele LPF.

Stirea initiala:



Astazi, de la ora 16:30, cluburile din Liga I vor vota noul contract pentru drepturile TV, care va intra in vigoare din sezonul viitor, anunta ProSport.

Asa cum LPF anuntase inca de luna trecuta, sumele din noul contract nu vor fi sub cele actuale, ci se vor situa in jurul a 30 de milioane de euro pe sezon.

Posturile care vor transmite meciurile din Liga I in urmatorii 5 ani sunt Digisport, Telekomsport si Look TV.

Liga I, mai bogata cu... Academica Clinceni



Chiar daca aproape toata lumea - LPF, televiziuni si cea mai mare parte a suporterilor - isi faceau planuri pentru un campionat imbunatatit cu U Cluj si Petrolul, din sezonul viitor Liga I s-ar putea "imbogati" cu Academica Clinceni si Sportul Snagov.

Petrolul e abia pe locul 5 in clasament, la 4 puncte in spatele liniei de promovare.

Academica Clinceni e lider in Liga a II-a, urmata de Chindia Targoviste. U Cluj e pe 3, loc ce duce la barajul pentru promovare.

Clasament Liga a II-a:

1. Academica Clinceni 70p

2. Chindia Targoviste 66p

3. U Cluj 63p

4. Sportul Snagov 60p

5. Petrolul 59p

6. FC Arges 56p

