Fenomenul bulgar! E adversarul lui Keseru, Moti si Popa, desi a implinit 43 de ani!

Portarul de la Slavia Sofia este o adevarata legenda in Bulgaria.

Georgi "Gosho" Petkov s-a nascut in 1976, la Pazardjik, in sudul Bulgariei. A inceput fotbalul la clubul local Henar, apoi a trecut la FC Bankya, iar in 1996 a fost transferat de Slavia Sofia. Dupa ce si-a castigat locul de titular, a fost remarcat de Levski Sofia si, in 2001, a fost cumparat pentru o suma record pentru un portar bulgar - 400.000 de dolari. In 2006-2007, a ajuns cu sofiotii in grupele Champions League, fiind prima echipa bulgara care a patruns in grupele competitiei, unde a jucat contra celor de la FC Barcelona, Chelsea si Werder Bremen. A devenit capitanul echipei si, conform, IMScouting, in sezonul 2008-2009, a fost cel mai bun portar din Europa, primind un gol la 810 minute.

In sezonul 2009-2010, Petkov si Levski au ajuns in grupele Europa League, unde au invins Lazio, pe Stadio Olimpico, scor 1-0. In 2011, dupa 10 sezoane, Levski nu i-a mai prelungit contractul, iar Petkov a declarat ca a fost umilit de conducerea clubului. A petrecut jumatate de sezon in Cipru, la Enosis Neon Paralimni, apoi, in iunie 2012, a revenit la Slavia Sofia, club unde joaca si astazi.

In palmaresul sau se regasesc peste 450 de meciuri jucate, 18 selectii la nationala Bulgariei, 4 titluri de campion al Bulgariei, 5 Cupe si 3 Supercupe ale Bulgariei, 4 trofee de cel mai bun portar bulgar, doua locuri secunde (2008, 2018) si un loc 3 (2007) in clasamentul celor mai valorosi fotbalisti bulgari ai anului. De asemenea, el este cel mai varstnic jucator care a jucat in prima liga bulgara de fotbal (42 ani, 5 luni si 12 zile / recordul in fotbalul profesionist bulgar este detinut de premierul Boyko Borissov, care a jucat, in 2013, la 54 de ani, in meciul din liga secunda dintre Vitosha Bistritsa si Rakovski), cel mai batran fotbalist bulgar care a jucat in cupele europene (42 ani si 4 luni / iulie 2018, Europa League, primul tur preliminar, contra lui Ilves Tampere), dar si cel mai batran portar european (42 ani, 8 luni si 2 zile / noiembrie 2018, Nations League), dupa ce a jucat pentru reprezentativa tarii sale, contra Ciprului, dupa o absenta de 9 ani.

In acest sezon de A PFG, Petkov a jucat in 9 meciuri, fiind rezerva tanarului grec Antonis Stergiakis, si si-a ajutat echipa sa se salveze de la retrogradare, ocupand acum locul secund in Grupa B a play-out-ului. Contractul actual va expira in iunie 2019, dar probabil ca Slavia, cel mai vechi club din Bulgaria si unul dintre cele mai iubite din tara vecina, ii va mai oferi sansa legendei sale sa mai joace inca unui sezon.