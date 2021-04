Uhrin face primul transfer pe Stefan cel Mare! Fostul fundas din Serie A se intoarce la Dinamo

Dusan Uhrin isi va intari linia de fund inainte meciului cu UTA Arad din playout.

Noul tehnician al lui Dinamo, Dusan Uhrin va efectua primul sau transfer in cel de al doilea mandat pe banca "cainilor rosii". Cehul isi va intari apararea inaintea meciului din etapa a doua a playout-ului cu UTA.

Potrivit Fanatik, Constantin Nica va efectua astazi vizita medicala si va semna un acord cu formatia de pe Stefan cel Mare. Jucatorul in varsta de 28 de ani se antreneaza de aproape o luna de zile cu Dinamo si dorea de mai mult de timp ca echipa condusa de Uhrin sa ii ofere un contract. Fundasul dreapta nu a mai jucat de mai bine de un an de zile un meci oficial. Ultima partida pe care Nica a jucat-o a fost in 21 septembrie 2019 impotriva lui Academica Clinceni, pe cand acesta activa la FC Voluntari.

„Vreau sa joc fotbal si nu ma intereseaza banii! La nationala iti e gandul si cand te lasi de fotbal si sper sa nu raman doar cu doua meciuri. In patru-cinci meciuri pot sa fiu cel mai bun fundas dreapta din Romania!” a declarat Constantin Nica pentru Fanatik.

Constantin Nica a fost crescut la Dinamo, iar in 2013 a prins un transfer in Seria A. Echipa din "Groapa" a primit 1.6 milioane de euro de la Atalanta pentru serviciile romanului. Insa, Nica nu a reusit sa se adapteze si dupa multe imprumuturi in ligile inferioare din Italia, s-a intors dupa 4 ani inapoi pe Stefan cel Mare. Dinamo a ales atunci sa nu il tina pe Nica, care a plecat liber de contract la Dunarea Calarasi.

Constantin Nica a mai activat de-a lungul carierei la Cesena, Avellino, Latina, Dunarea Calarasi, FC Voluntari si Vojvodina.