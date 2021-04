Victorie uriasa pentru Lucescu in fata lui Sahtior! Dinamo Kiev este 99% campioana in Ucraina 

Dinamo Kiev a castigat cu 1-0 in derby-ul cu Sahtior!

Mircea Lucescu este ca si campion in Ucraina cu Dinamo Kiev la aproape un an dupa numirea sa controversata din vara. Kiev s-a impus cu 1-0 si s-a distantat la 10 puncte in clasament cu patru etape inainte de finalul campionatului.

Singurul gol al meciului a fost inscris de De Pena, care a transformat fara probleme un penalty care a fost confirmat cu ajutorul VAR.

Dinamo Kiev a bifat astfel a saptea victorie consecutiva in campionat si are un sezon fantastic sub comanda antrenorului roman. Ucrainenii au 17 victorii, patru remize si un singur esec in cele 22 de etape disputate pana in prezent.