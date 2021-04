BREAKING NEWS! Dinamo incearca sa dea o lovitura pe piata transferurilor! Fundasul dreapta cu peste 100 de meciuri in Olanda dorit de Uhrin

Dinamo a suferit extrem de mult in aparare in acest sezon si mai ales in zona fundasilor laterali.

Dinamo sufera mai ales la postul de fundas dreapta, acolo unde Deian Sorescu a fost folosit cel mai mult, el fiind la baza mijlocas de banda.

Odata cu venirea lui Dusan Uhrin Jr. insa acest lucru ar putea sa se schimbe. Cehul este hotarat sa aduca un nou fundas dreapta in Stefan cel Mare.

Potrivit ProSport, oficialii lui Dinamo sunt deja in discutii avansate cu olandezul Khalid Karami, liber de contract din vara dupa despartirea de Vitesse Arnhem. In varsta de 31 de ani, Karami a jucat peste 100 de meciuri in Eredivisie pentru echipe precum Roda, Go Ahead Eagles, Excelsior, Vitesse, NAC Breda sau Sparta Rotterdam. Olandezul poate sa joace la nevoie atat ca fundas central, cat si ca fundas stanga.

De asemenea, sursa citata noteaza si ca Uhrin a fost convins la antrenamente de Constantin Nica si ar dori ca acestuia sa i se propuna un contract, astfel ca in scurt timp Uhrin ar putea sa aiba la dispozitie doi fundasi dreapta de meserie.