"In niciun caz nu ramane!" Baluta, out de la Dinamo Kiev dupa jumatate de an: "Sa fie sanatos!" 

Aventura lui Tudor Baluta la Dinamo Kiev se va incheia in vara.

Imprumutat in octombrie de la Brighton, Baluta nu a jucat decat trei meciuri in care a bifat doar 8 minute in tricoul lui Dinamo Kiev. Mijlocasul roman s-a accidentat in ianuarie la metatarsian, motiv pentru care a fost indisponibil o lunga perioada de timp.

A fost folosit de Lucescu in meciul cu Ferencvaros din Champions League, insa a gresit decisiv.

Dinamo Kiev este 99% campioana in Ucraina dupa victoria in fata lui Sahtior, iar Mircea Lucescu a vorbit despre situatia lui Baluta.

"A fost accidentat, a facut operatie, a avut o fractura. Abia de foarte putin timp, de vreo 2-3 zile si-a scos aparatul. A avut ghinion, mare ghinion. Bineinteles ca nu va mai juca pana la sfarsitul campionatului si ca i s-a incheiat anul aici. Nu pot decat sa-i doresc sa aiba parte de un club care sa-l inteleaga, iar el sa inteleaga clubul. Si ramane sa fie sanatos. Nu, nu, nu, in niciun caz nu va ramane", a spus Mircea Lucescu pentru Telekom Sport.