După Andre Duarte și Ofri Arad, campioana l-a transferat și pe mijlocașul Joao Paulo (27 de ani) de la Oțelul Galați, pentru care va plăti 600.000 de euro. Suma ar urma să se ridice la 1,2 milioane de euro, după o condiție impusă de moldoveni și acceptată de Gigi Becali.



Mai exact, Oțelul ar urma să primească banii de la FIFA pentru participarea lui Joao Paulo la Cupa Mondială din vară, cu naționala Insulelor Capului Verde, chiar dacă jucătorul o să aparțină de FCSB în vară.



Marius Lăcătuș, despre ultimul transfer făcut de FCSB



Marius Lăcătuș (61 de ani), legenda Stelei, l-a urmărit atent pe Joao Paulo în prima parte a acestui sezon și vorbește deschis despre calitățile acestuia.



„Mie mi-a plăcut la Oțelul. Avea responsabilități atât ofensive, cât și defensive. Trebuie să înțelegem că nu este un marcator, dar este un jucător cu o capacitate mare de efort, agresiv și cu o tehnică bună, spre foarte bună.



Datele problemei se pot schimba când ajungi la FCSB. Nu va găsi spațiile rarefiate cum le găsea la Oțelul. Spațiile se vor micșora în defensiva și mijlocul advers și nu știu cum se va descurca. Dar ce am observat eu este că defensiv o face bine, foarte bine, și poate FCSB de asta l-a adus, să rezolve postul de mijlocaș defensiv”, a spus Lăcătuș, la Digi Sport.



Mijlocașul central, care poate juca și pe postul de fundaș stânga, ar putea debuta la FCSB în runda următoare, contra lui FC Botoșani, joi, de la 20:30.



FCSB, în această perioadă de mercato:

