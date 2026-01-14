Friday Adams (23 de ani) a intrat în ultimele șase luni de contract cu FC Botoșani, iar din vară va juca la altă echipă din Superligă. Universitatea Cluj a reușit să-l convingă pe fundașul nigerian, scrie Fanatik.



În exclusivitate pentru Sport.ro, Valeriu Iftime a confirmat mutarea. Patronul celor de la FC Botoșani a explicat, în detaliu, de ce a decis să renunțe la fundașul care evolua pentru echipa sa din 2023.



Valeriu Iftime a confirmat: Friday Adams, la U Cluj din vară



Nigerianul evoluează pe un post pe care FC Botoșani are un jucător U21. Narcis Ilaș (18 ani) a fost titular incontestabil pe postul de fundaș dreapta până la accidentarea sa din luna octombrie.



„Friday Adams s-a înțeles cu U Cluj, mi se pare. Din vară, bineînțeles, că e la mine până în iunie. (n.r. - N-ați încercat să-l convingeți să rămână?) Nu, pentru că e bolnav continuu. Fractură de stres, are stres la cap, la urechi, la mâini, peste tot. (n.r. - Asta invocă el?) Poate că invocă, exact. Mai e o chestie interesantă, el nu poate rămâne pentru că nu are unde juca.



Dacă Narcis Ilaș era sănătos, el nu juca niciun minut. Deci era complicat pentru el, și înțeleg. D-asta i-am dat drumul, ca să știți. Dacă aș fi vrut, negociam cu el, m-a rugat din vară”, a spus Iftime, pentru Sport.ro.



Friday Adams a prins 12 meciuri în toate competițiile pentru FC Botoșani în acest sezon, majoritatea după accidentarea lui Narcis Ilaș. Până atunci, nigerianul a evoluat mai mult din postura de rezervă.



FC Botoșani este pe locul trei în Superligă



Botoșaniul se numără printre surprizele acestui sezon. Echipa pregătită de Leo Grozavu a fost chiar și lider în Superligă, iar acum este pe locul trei, cu 38 de puncte, după ce a încheiat anul 2025 cu trei meciuri fără victorie.



În primul meci din noul an, moldovenii se vor deplasa pe terenul celor de la Csikszereda, una dintre echipele care luptă pentru salvarea de la retrogradare.

