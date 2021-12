'Tunarul Ianis'. Florin Caramavrov scrie despre 'puștiul-revelație' de la FCSB 

Ne minunăm când mai vedem în România un astfel de atacant, care să arate a fotbalist la numai 19 ani, împliniți acum o săptămână, pe 8 decembrie. El nu e unul dintre cei forțați cu orice preț, pentru regula U21. Arată bine ca sportiv, e puternic, incisiv, simte poarta și golul.

Ianis Stoica a făcut penalty-ul din minutul 91, prin care echipa sa a trecut în avantaj, 2-1, și a marcat pentru 3-1 în minutul 96!

Dar nu e numai atât, ci și privirea aceea de lunetist, profilul atletic, bine proporționat, se vede că a muncit și la sală, și la antrenamente, fiind, totodată, și bine îndrumat, probabil de tatăl său, fostul fundaș stânga al Stelei, Pompiliu Stoica.

Să nu-mi ziceți că-l facem mare după doar un meci. În primul rând, Ianis a mai marcat în sezonul ăsta, are 8 goluri în Liga 1 și în Cupa României, două pase decisive și destul de puține minute pe teren. În al doilea rând, nu avem cum să nu remarcăm un astfel de jucător, în penuria din fotbalul românesc.

La Arsenal? De ce nu?

Ne minunăm și sperăm. Eu, unul, sper să-l văd pe Ianis Stoica jucând la Arsenal, așa cum s-a scris. Râdeți voi, dar mai vorbim peste un an. Chiar dacă n-o fi Arsenal, dar băiatul ăsta are șanse să ajungă la o echipă importantă din Europa.

Și nu mă acuzați că îi fac jocurile lui Becali și că îi cresc cota jucătorului. L-am criticat de nenumărate ori pentru deciziile idioate. Dacă scuturați un pic capul și deveniți un pic lucizi, cu oricine ați simpatiza, trebuie să fiți de acord că acest tânăr fotbalist are valoare și viitor. Și, peste toate, îmi pare și un băiat modest, cuminte, cu bun simț, care știe că trebuie să muncească în continuare pentru a ajunge o vedetă.

Bineînțeles că puștiul mai are și stângăcii, mai pierde aiurea câte o minge, poate nu judecă încă toate fazele așa cum ar trebui, dar eu zic că, per ansamblu, eficiența lui este remarcabilă.

Ianis Stoica a fost cheia meciului dintre FCSB și Rapid. La numai 19 ani. Nu e puțin lucru, recunoașteți!