Bursucul care se dezumflă, omul de oțel și omul de tinichea. Florin Caramavrov, după CFR - AZ Alkmaar 0-1

de Florin Caramavrov

Suntem cei mai slabi din cea mai modestă competiție europeană! Un punct în trei meciuri, ultimul loc în grupa în care am ajuns eliminând glorios o echipă din Gibraltar!

Bursucul care se dezumflă

Campioana României a rămas cu șanse infime de calificare, deși adversarele păreau, inițial, abordabile. Dar jocul CFR-ului nu merge deloc sub comanda Bursucului Dan Petrescu, care se dezumflă de la meci la meci. Cine înțelege ce se întâmplă cu el? Omul care se bătea de la egal la egal cu Sevilla în primăvara europeană și cel care o dusese și pe Urziceni acolo. S-a ramolit Mister Dan? I-au ruginit armele, tactica de bătaie, e previzibil, nu mai are cu cine, i s-au plictisit soldații, au îmbătrânit...

Așa s-ar zice, uitându-ne pe rezultatele din ultima perioadă: 5 eșecuri din 9 confruntări în toate competițiile! Bilanț de echipă de pluton.

Bineînțeles că nu pledez pentru demiterea antrenorului în acest moment, când echipa mai are 6 puncte avans în Liga 1, dar întrebările, nedumeririle rămân.

Omul de oțel

CFR a rămas cu omul de oțel Deac. Toată stima pentru acest jucător, care părea înainte de pauza jocului cu Alkmaar îngenuncheat, rănit, chiar resemnat. Dar el a apărut și în repriza a doua, a continuat să alerge și să facă presing aproape de careul advers. Ce poți să-i mai ceri la 35 spre 36 de ani?

Așa cum nu ai ce să-i ceri lui Culio, la 38 de ani împliniți în august. Insistența asta cu Emanuel Culio titular la 38 de ani e deja o obsesie bolnăvicioasă a antrenorului.

Omul de tinichea

Din păcate, îl tot așteptăm pe Denis Alibec să confirme, iar el a făcut deja 30 de ani, că tot am vorbit de vârstele unor jucători. Copilul minune, devenit apoi tânăr de perspectivă și niciodată până acum un experimentat fotbalist, înoată în mediocritate, așa cum a făcut-o în ultimii ani, în care noi, fanii fotbalului, am tot așteptat atacantul de care naționala României are nevoie.

Bineînțeles, nu Alibec e vinovatul principal pentru jocul slab al CFR-ului din ultima perioadă. Factorii sunt multipli, de la scandalurile care au cutremurat clubul și, impicit echipa, la transferurile neinspirate din această vară. De la obsesiile păguboase ale lui Dan Petrescu, despre care vorbeam mai sus, la nivelul de plictiseală la care au ajuns unii jucători din lot. Și motive s-ar mai putea găsi.

Ok, CFR e încă în competiție, iar Craiova și FCSB s-au făcut de râs în Europa. De acord, dar imaginea pe care o arată acum campioana României e și ea deplorabilă, precum eșecurile celor două rivale cu Karagandy și, respectiv, Laci.

Nu ne rămâne decât să sperăm că Dan Petrescu și echipa lui vor ieși din ceața în care singuri s-au pierdut. Au nevoie de un pic de luciditate.