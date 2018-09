Tucudean, ATAC la Becali: "Si acum am de luat bani de la Steaua!" Mesaj pentru fostul club

George Tucudean a jucat la Dinamo si la Steaua, insa cariera lui a explodat in Liga I la Viitorul, iar acum la CFR.

Cu cariera resuscitata, Tucudean a fost unul dintre golgheterii Ligii I in sezonul trecut si a devenit om de baza la echipa nationala.

Atacantul nu mai vrea sa auda de FCSB, club de la care sustine ca inca mai are de luat bani.

"Pai daca semnezi un contract, e dreptul tau. De fapt am si lasat bani. Aveam prime de luat, dar acolo nu sunt scrise in contract. Sunt doar intelegeri verbale. Asa ca si acum as mai avea de luat bani de la Steaua in mod normal.

Nu am avut nicio relatie personala cu Becali. A fost la inchisoare cand jucam eu la Steaua. Doar pe finalul campionatului a aparut. Am avut o singura o sedinta cu el la hotel, cand ne-a reprosat ce era de reprosat", a povesitit Tucudean in Fanatik.

Atacantul spune ca nu i se pare normal ca Becali sa faca publica echipa de start de la FCSB inaintea partdeilor.

"Pai e normal? Nu e normal, cum sa fie normal? Pai un antrenor ce rol mai are? De ce il mai pui? Ca asa poate sa antreneze oricine… Si jucatorul, mental, daca stie ca face altcineva echipa, nu se mai antreneaza bine, cand vede ca asteapta sa intre si antrenorul nu il baga. Sunt unii antrenori care nu accepta asa ceva.

Nu vreau sa comentez despre cum se facea echipa cand eram acoolo. Nu vreau sa intru in polemici. A jucat cine a meritat.

Eu nu am vazut in alte tari asa ceva. Poate se practica si in alta parte, dar nu poate nu stiu eu. (n.r. – usor ironic) Poate nu sunt la curent cu stirile", a mai spus atacantul.