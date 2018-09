"Nu vine niciunul dintre ei la Steaua!" Anuntul facut despre inlocuirea lui Dica! Cum PICA variantele lui Becali

Dica nu e sigur ca prinde paltonul, desi .... patronul i-a promis ca la iarna il cheama la judecata!

Antrenorii pe care ii vrea Becali in locul lui Dica - Rednic si Edi Iordanescu nu vin la FCSB, spune Duckadam. Dica trebuie sa le bata in urmatoarele 3 meciuri pe Calarasi, Hermanstadt si Chiajna, ca sa nu intre in gura patronului.

"Avem niste jocuri abordabile si nu avem voie sa pierdem. Am pierdut 4 puncte atat cu Botosani si CFR" spune Duckadam.

Daca Dica nu va avea 6 puncte peste CFR si Craiova la iarna, va fi demis. Becali s-a gandit si la inlocuitorii lui Dica: Rednic si Edi Iordanescu.

"Eu cred ca niciunul nu va veni la Steaua. Il cunosc bine pe Edi si nu ar veni la Steaua. Rednic a fost si este dinamovist, i-ar fi greu sa vina la Steaua" crede Duckadam.

Duckadam a batut lumea in lung si lat in aceasta vara! A fost la fiica lui in Canada si a aflat ca va fi din nou bunic, in noiembrie. Eroul de la Sevilla a mers si intr-o vacanta exotica, in Cuba, inainte sa incheie vacanta in jurul lumii, in Turcia.

"Am plecat doua saptamani in Cuba, foarte interesant, la aeroport ne-a asteptat o masina fabricatie, n-avea tapiterie, n-avea nimic. singurul lucru bun era claxonul" povesteste Duckadam.