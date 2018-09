"Mi-a mai zis asta!" Prima reactie a lui Dica dupa anuntul ca poate fi DAT AFARA de Becali

Nicolae Dica nu e speriat de discursul public al lui Becali.

Antrenorul FCSB spune ca va face tot posibilul pentru a castiga cele 5 meciuri ramase pana la finalul turului. FCSB mai are meciuri cu echipe din zoua play-out-ului in urmatoarea luna, dar si un derby cu Craiova, pe noul Oblemenco.



"Sunt un om puternic. Am incredere in mine. Imi mai spusese patronul ca vom trage linie dupa 13 etape. Am facut egal cu CFR Cluj, o echipa buna din Liga 1. Suntem pe primul loc, vom da totul in aceste 5 etape, avem de gand sa castigam toate meciurile", a spus Dica la Telekom Sport.