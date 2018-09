Gicu Grozav a raspuns la oferta lui Becali: "Fiecare cu defectele lui!" Mesaj pentru olteni: "Craiova e in liga a treia!"

Gicu Grozav vrea sa revina in Liga I!

Dorit de Dinamo, FCSB si Craiova, Gicu Grozav spune ca este dispus sa joace doar in Stefan cel Mare.

Nu vrea sa auda de ofertele lui Becali, cel care il urmareste de ani buni. Nici la Craiova nu vrea Grozav sa joace si le transmite oltenilor ca echipa adevarata este cea a lui Mititelu, din liga a treia.



"Sunt foarte nerabdator sa incep. Mi-a ajuns pauza asta. Nu am acceptat pentru ca am avut tot felul de agenti care imi umpleau capul cu minciuni!

Cea mai mare oferta primita a fost din Rusia, dar, sincer, nu imi pare rau. Nici nu se pune problema sa merg la FCSB. Nu pot sa merg acolo, fiecare cu defectele lui!!!

Da, am avut discutii cu Dinamo. Si da, se pare ca sunt cam scump… Nu am nicio relatie cu domnul Bratu. Nu ma cunosc bine cu el, nu am avut ocazia sa fim colegi sau sa colaboram in vreun fel.

Sunt cateva oferte din tara si nu as mai vrea sa astept. Dinamo, clar. Craiova e in liga a treia…

Sunt bine fizic, m-am antrenat, dar probabil as avea nevoie de vreo doua saptamani pentru a fi in regula din punct de vedere al competitiei", a spus Grozav in Fanatik.

Gicu Grozav e liber de contract dupa despartirea de Bursaspor.