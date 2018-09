Reactia omului pe care Gigi Becali vrea sa-l aduca la FCSB: "Nu este asta singura problema la echipa! Voi avea o discutie cu Becali!"

Gigi Becali a anuntat ca vrea sa-l aduca la FCSB.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Gigi Becali a anuntat ca vrea sa-l aduca la FCSB pe Florentin Marinescu, cel care s-a ocupat de pregatirea fizica a Stelei in 1986 la victoria din Cupa Campionilor Europeni. Actual presedinte al Federatiei Romane de Arte Martiale, "Sensei" Marinescu a confirmat ca a discutat cu Becali, insa totul s-a amanat pentru finalul lunii.

“Este adevarat! Am purtat o prima discutie cu Gigi Becali si urmeaza sa ne intalnim atunci cand ma intorc in Romania. Eu sunt presedintele Federatiei Romane de Arte Martiale, iar acum ma aflu la Baku. Aici am fost invitat la Campionatul Mondial de Judo. In tara o sa revin dupa 28 septembrie.



Daca voi incepe colaborarea cu Gigi Becali vreau sa va spun de la inceput ca eu nu fur locul nimanui la Steaua. si asa am auzit tot felul de vorbe dupa ce Gigi Becali a spus ca a discutat cu mine. Dupa mine exista o singura echipa Steaua. S-a ajuns prea departe din cauza orgoliilor. Lumea poate o sa se supere ca eu ii spun Steaua echipei domnului Becali, dar orgoliile nu fac bine nimanui.



La ora actuala preparatorul fizic nu este singurul vinovat de la Steaua. Nu trebuie sa gandim doar asa. Situatia este mult mai complexa, iar daca ai avut un laptop pe mana si ai urmarit un antrenament pe net pe la Real Madrid, atunci nu inseamna ca poti sa pui in practica la Steaua si metodele de lucru de la Real.



Am observat ca mai toate echipele din Liga 1 nu prea mai pun baza pe pregatirea montana din Romania. Ori noi am avut rezultate bune atunci cind jucatorii bagau alergari la greu pe pantele montane de la noi de pe la munte. si Steaua 86 si Craiova Maxima, dar si Dinamo alergau pe timpuri pe la munte prin Romania si ati vazut ce rezultate am avut atunci in Europa, nu?



Acum vor spune carcotasii, ca uite, vine si Marinescu asta cu metode invechite de acum 100 de ani, dar nu este asa. Noi trebuie sa ne axam doar pe ce ii prinde bine fotbalistului roman, Degeaba il bagi tu cu picioarele in butoaie cu gheata, sau il pui la TRX, daca dupa trei, patru etape ai doi sau trei jucatori cu rupturi musculare.



Eu am lucrat la Steaua intre 1985 si 1988 si nu am avut la echipa nici o accidentare. Puteti sa ii intrebati pe jucatorii de atunci, fie ca e vorba de Boloni, Piturca sau Lacatus. Eu si acum le spun la preparatorii fizici cu care mai vorbesc ca sunt buni daca nu au la echipa jucatori cu ruptura musculara. Degeaba imi spun ei de tot felul de metode din strainatate ca nu tine. Voi avea o discutie cu Gigi Becali cand o sa revin in Romania si vom vedea daca il voi putea ajuta. La Steaua nu e vorba doar de pregatirea fizica. Discutia trebuie avuta mai mai multe paliere” a declarat Florentin Marinescu pentru Fanatik.