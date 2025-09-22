Poli Iași trage tare pentru revenirea în Superliga. Moldovenii au ajuns azi la un acord cu fundașul central Mike Cestor (33 de ani), triplu campion al României cu CFR Cluj.

Apărătorul născut în Franța, cu apariții pentru naționala de tineret a R.D. Congo, este așteptat în această seară la Iași pentru a semna contractul.

Mike Cestor semnează cu Poli Iași



Conform informațiilor Sport.ro, Cestor va semna un acord valabil un an, cu opțiune de prelungire în cazul promovării, iar salariul său va fi între 6.000 și 8.000 de euro net pe lună.

Crescut la Pisa (Italia) și Leyton (Anglia), Cestor a ajuns în România la Astra Giurgiu, iar în 2019 a semnat cu CFR Cluj. Cu ardelenii a cucerit trei titluri de campion, în 2020, 2021 și 2022.

După despărțirea de CFR, a jucat în Polonia, la Radomiak Radom, iar apoi la Gloria Buzău, ultima sa echipă înainte de Poli Iași.

Formația din Copou, retrogradată anul trecut, este pe locul 10 în Liga 2 după startul ezitant de sezon și mizează pe experiența fundașului pentru a prinde play-off-ul și a ataca promovarea.

