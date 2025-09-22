Cele două combatante de azi sunt despărțite de 5 puncte, Dinamo fiind pe poziția a5 a cu 18 puncte, în timp ce Farul este pe 10, cu 13 puncte.



Dinamo vine după o victorie cu 3-0 la Ploiești, în fața Petrolului. Farul a plecat învinsă etapa trecută de pe terenul liderului, Craiova, scor 0-2.

Dinamo - Farul, de la 21:00. Echipele probabile



Dinamo : Roșca – Sivis, Boateng, Stoianov, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Musi



: Roșca – Sivis, Boateng, Stoianov, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Musi Farul: Buzbuchi – Dican, Larie, Țîru, Ganea – Vînă, Ramalho, Radaslavescu – Tănasă, Markovic, Ișfan



Mazilu, ultima achiziție notabilă a lui Dinamo, încă nu este apt de joc, urmând un program fizic individual.



La ultima deplasare în București, Farul a plecat cu toate cele 3 puncte, reușind să învingă pe Dinamo cu scorul de 2-0.



În ultimele 10 meciuri directe, Farul s-a impus de 4 ori, Dinamo de 3, iar alte 3 partide s-au terminat la egalitate.

Dinamo - Farul. Cotele bookmakerilor



Casele de pariuri o văd favorită pe Dinamo, căruia îi acordă o cota de 1.80.



Egalul este cotat cu 3.50



Victoria Farului este cotată cu 4.70



Victoria lui Dinamo cu 1:0 este cotată cu 7.80



1:1 rezultat corect, are o cotă de 6.90



Meciul se va juca pe Arena Națională din București.



Florin Andrei, de 39 de ani, va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,81 cartonașe galbene și 0,27 roșii.

