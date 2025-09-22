Rotaru a explicat că ofertele venite în ultima zi de mercato nu au depășit 4,5 milioane de euro, deși, dacă discuțiile ar fi început mai devreme, s-ar fi putut ajunge la 6,5 milioane.

Mihai Rotaru a explicat de ce a picat transferul lui Ștefan Baiaram la Bașakșehir

Finanțatorul a a adăugat că Baiaram va avea un viitor promițător, cu un salariu dublu la următoarea mutare. În total, clubul a primit oferte de 14 milioane de euro pentru jucătorii săi în această vară.

„Dincolo de orice aspect, transferul la Basaksehir era aproape imposibil de făcut. Uitați sumele de 6-7 milioane pentru că au fost mai mici. Nea Sorin a vorbit de cărți. A plecat de 2,7 milioane de euro și se ducea la 4,5 milioane de euro. Dacă nu era ultima zi de mercato la turci, discuțiile ar fi putut ajunge la 6,5 milioane. Discuția nu a depășit niciodată 4,5 milioane de euro.

Nu puteam să negociem pentru că ofertele au venit în ultima zi de mercato. Nu are sens să ne cramponăm acum în ultima zi. Ar fi fost un salariu mai mare decât în România. Sunt convins că următorul salariu la care va pleca va fi dublu decât cel pe care îl dădeau turcii. Va avea un viitor frumos în ceea ce înseamnă fotbalul românesc.

Dacă am cumula ofertele din această vară. Am avut oferte de 14 milioane de euro în total, luând în calcul cea mai mare ofertă per un jucător.

Anzor a jucat la Craiova, a jucat ultimele două etape. Știe cineva care sunt titularii? Nici Mirel nu știe la ora actuală. Mirel joacă mereu cu cine dă cel mai bun randament. Băluță, Anzor, Cicâldău, Telles, Crețu, Lyes Houri, David Matei. Ai 7 jucători și sigur am uitat pe unul. Vor juca doar 3 din cei 7, va fi dificil să își facă alegerile.

Un lot bine structurat îți dă mai multe soluții. E greu de gestionat. Acesta este talentul clubului și antrenorului, să gestioneze aceste situații. Puteți să îmi spuneți că din cei enumerați nu au șanse să joace titular dintre ei? Oricare poate. Are valoare, are calitate”, a transmis Mihai Rotaru la Fanatik.

Ștefan Baiaram, în vârstă de 22 de ani, rămâne titular incontestabil la Universitatea Craiova, care continuă să conducă Superliga, în ciuda eșecului cu Oțelul Galați, scor 0-1. Decarul oltenilor a marcat de șase ori în acest sezon, în campionat și cupele europene.

Conform Transfermarkt, cota lui Baiaram este de două milioane de euro. În următoarea etapă, Universitatea Craiova va primi vizita celor de la Dinamo pe stadionul „Ion Oblemenco”.

