VIDEO EXCLUSIV Trei lovituri date de Universitatea Craiova: „Sunt deosebit de importante”

Trei lovituri date de Universitatea Craiova: „Sunt deosebit de importante” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Universitatea Craiova - Egnatia, duel contând pentru etapa a treia din grupa unică a Conference League, se va disputa mâine, de la ora 22:00. 

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Emil SandoiUniversitatea CraiovaSuperligaConference League
Din articol

Filipe Coelho a primit trei vești bune înaintea meciului. Antrenorul campioanei se poate baza pe Monday Etim (27 de ani), Adrian Rus (30) și Baptiste Roux (26), refăcuți după accidentări.

Emil Săndoi, încântat de revenirile de la Universitatea Craiova  

Într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, Emil Săndoi a subliniat că revenirile respective sunt foarte importante pentru Universitatea Craiova. Legenda oltenilor s-a arătat încântat în special de refacerea lui Adrian Rus.

„Nu știu exact dacă vor fi pentru jocul de mâine. Știți că sunt deosebit de importante, mai ales revenirea lui Rus, chiar dacă putem să spunem că Stevanovic a avut evoluții bune. Dacă la început a fost în unele momente ezitant, trebuie să recunoaștem că o dată cu trecerea timpului a început să câștige încredere, iar evoluțiile pe care le-a avut au fost constant bune.

Rus este un fotbalist, până la urmă, care a avut o creștere reală în ultima perioadă. Cred că și-a găsit locul cum își găsise la echipa națională de tineret. Cred că evoluțiile pe care le-a avut la Craiova și cele de la echipa națională de tineret sunt reprezentative pentru el. Un jucător care a demonstrat profesionalism și seriozitate prin tot ceea ce a făcut pe teren.

În rest, Isenko și el cu evoluții bune la echipă. Etim, care în unele momente a ieșit la rampă prin execuțiile pe care le-a avut. E un jucător de travaliu în bandă, care poate să joace pe mai multe posturi. De fiecare dată când ți se întregește lotul, simți că ești mai puternic. Poate nu neapărat în momentul de față, dar chiar din punct de vedere mental cred că durează foarte mult”, a subliniat Emil Săndoi, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Emil Săndoi

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Pov sport emil sandoi cut40726
Emil Săndoi / Foto - Gabriel Chirea
Emil Săndoi
Emil Sandoi
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Lotul Universității Craiova pentru duelul cu Egnatia

Portari: Alexandru Maxim, Laurențiu Popescu, Răzvan Sava

Fundași: Oleksandr Romanchuk, Baptiste Roux, Vladimir Screciu, Nikola Stevanovic, Adrian Rus, Ronaldo Webster

Mijlocași: Alex Crețu, Tudor Băluță, Nicușor Bancu, Joao Lameira, Carlos Mora, Heriberto Tavares, Alex Cicâldău, Samuel Teles, David Matei

Atacanți: Steven Nsimba, Assad Al-Hamlawi, Ștefan Baiaram, Monday Etim, Simon Elisor, Luca Băsceanu

Antrenor: Filipe Coelho

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