Meciul va putea fi urmărit joi seară, de la 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Filipe Coelho: ”Egnatia are jucători interesanți, mai ales în zona ofensivă!”

Egnatia are un lot cotat, potrivit Transfermarkt, la doar 7,6 milioane de euro, spre deosebire de Universitatea Craiova, al cărei lot este evaluat la 36,8 milioane de euro.

În ciuda diferențelor clare de valoare dintre cele două echipe, Filipe Coelho nu se așteaptă deloc la un meci ușor pentru echipa sa și spune că nu se poate gândi deocamdată la o calificare în primăvara europeană.

”Este un nou meci extrem de important pentru noi, în faţa unei echipe foarte bune. Egnatia nu este o surpriză, este o echipă foarte bună, am făcut şi noi analizele noastre. În acest moment al competiţiei, toate punctele sunt importante.

Mâine seară trebuie să fim la un nivel înalt. Toate detaliile vor face diferenţa în acest meci. Mă aştept şi sper ca mâine suporterii de pe stadion să fie entuziasmaţi.

Nu am câştigat încă, nu-mi place să vorbesc înainte să se întâmple. Trebuie să vedem dacă merităm să câştigăm şi apoi o să vedem unde suntem. În acest moment, meciul încă nu s-a jucat şi nu pot să vorbesc despre calificarea în primăvara europeană”, a spus Filipe Coelho la conferința de presă.

De altfel, tehnicianul portughez spune că a analizat-o atent pe liderul din campionatul Albaniei, iar jucătorii din blocul ofensiv l-au impresionat pe Coelho.

”Au jucători interesanţi, în special în zona ofensivă. Au jucători cu viteză care pot crea dezechilibru. În ultimele meciuri au preferat sistemul 4-4-2, dar au jucat şi cu 5 fundaşi.

Sunt o echipă care nu lasă spaţii, iar căpitanul lor coboară mereu în linia de 5 fundaşi. Au un joc cu agresivitate, iar mâine seară mă aştept să fie un joc echilibrat, iar noi să fim la un nivel bun”, a adăugat antrenorul Universității Craiova.