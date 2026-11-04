Oltenii pornesc cu prima șansă după ce au strâns patru puncte din victoria din deplasare cu Inter Escaldes (3-1) și din egalul de pe teren propriu cu Getafe (1-1). Craiova ocupă locul 11 cu patru puncte, în timp ce Egnatia se află pe poziția a 20-a cu două puncte.

Emil Săndoi, sigur de un lucru înainte de U. Craiova - Egnatia

Emil Săndoi, legenda oltenilor, a prefațat confruntarea la VOYO SPORT LIVE. Săndoi s-a arătat optimist pentru Universitatea Craiova, chiar dacă nu i-a analizat pe albanezi, deoarece știe ce poate echipa sa de suflet.

„Ca să fiu sincer, mă aștept să fie puțin mai grea decât partida din Andorra. Până la urmă, fotbalul albanez a produs niște fotbaliști de primă mână față de Andorra. Până la urmă a fost o perioadă în care au avut și prezențe la turnee finale.

Ca să fiu sincer, nu știu exact nivelul echipei pe care o întâlnește Craiova, dar știu ce poate Craiova. Și știind ce poate Craiova în momentul de față sunt optimist, bineînțeles.

Indiferent cât de mult a progresat fotbalul european, cred că Craiova a demonstrat că în această competiție poate să fie o echipă... Chiar mă uitam pe clasamentul din Conference League. Trebuie să recunoaștem că nu sunt acei balauri pe care îi vedeam prin Champions League sau pe unii dintre ei și prin Europa League”, a declarat Emil Săndoi, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Săndoi: „E foarte important să existe o constanță”

„Cred că va depăși Craiova performanța pe care a reușit-o în sezonul trecut din Conference League. Mâine poate să facă șapte puncte și mai are la dispoziție câteva etape. Eu am zis că va face sigur mai multe puncte decât în sezonul trecut din cupele europene.

Parcursul pe care l-a avut Craiova în sezonul trecut a ajutat și la îndeplinirea obiectivelor: câștigarea campionatului, cupei și a supercupei. În fotbal totul se leagă, nu este nimic întâmplător. În momentul de față, performanțele pe care le-au obținut în sezonul trecut își spun cuvântul și în sezonul curent.

E foarte important să existe o constanță în rezultate. CFR Cluj a avut o continuitate. Și FCSB a avut o continuitate cu performanțe în campionatul intern și în cupele europene. Acum Craiova reușește acest lucru și sunt convins că va reuși pe o perioadă mult mai mare”, a adăugat Săndoi.