Antrenorul de la Egnatia a numit marea problemă înaintea meciului cu Universitatea Craiova

Antrenorul de la Egnatia a numit marea problemă înaintea meciului cu Universitatea Craiova Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Formația albaneză KF Egnatia va fi următoarea adversară a Universității Craiova în faza principală din Conference League, joi, de la ora 22:00, pe Stadionul "Ion Oblemenco".

TAGS:
EgnatiaUniversitatea CraiovaAlbaniaConference LeagueNevil Dede
Din articol

După ce a adunat 4 puncte în primele două runde din Conference League, Universitatea Craiova va căuta o victorie împotriva celor de la Egnatia pentru a-și asigura, într-o mare măsură, calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. Albanezii sunt și ei neînvinși, până acum remizând cu Midtjylland (1-1) și Aarhus (1-1).

Antrenorul de la Egnatia, îngrijorat de starea fizică a jucătorilor săi înaintea meciului cu Universitatea Craiova

La fel ca Universitatea Craiova, Egnatia are un parcurs bun în campionatul intern și este lider după 10 etape, cu 24 de puncte. Duminică, după victoria cu 2-1 contra celor de Tirana, antrenorul Nevil Dede (51 de ani) a recunoscut că este preocupat de starea fizică a jucătorilor săi înaintea duelului din Conference League.

"Este firesc ca jucătorii mei să-și dorească și ei să aibă o evoluție bună în Europa, așa cum au făcut-o până acum. Efortul este considerabil. Încercăm, pe cât posibil, să gestionăm volumul de muncă al băieților. Este vorba despre dorința și responsabilitățile pe care și le asumă pe teren, mai ales văzând că adversarii ne pun în dificultate.

Toată lumea vrea să se prezinte la cel mai înalt nivel împotriva noastră. Și ei (n.r - adversarele din campionat) sunt mândri de noi. Ne urmăresc la televizor, în campionat și în Conference League. Îmi doresc să ne demonstreze că poate vreunul dintre ei merită să fie alături de noi sau să ne ia locul în competițiile europene. Este o luptă sportivă intensă, o cursă lungă, un adevărat maraton. 

Sper ca, datorită acestor puncte, să ne recăpătăm entuziasmul și ca, în aceste 3 zile, să refacem energia necesară pentru a înfrunta Craiova în Europa", a spus Nevil Dede, după meciul de duminică împotriva celor de la Tirana.

Universitatea Craiova, în faza principală Conference League. Rezultate și program

  • Universitatea Craiova - Getafe 1-1 (Assad Al Hamlawi 59' / Nemanja Gudelj 81')
  • Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3 (Borja Arellano 77' / Assad Al-Hamlawi 3', Ștefan Baiaram 5', Simon Elisor 86')
  • Universitatea Craiova - Egnatia (5 noiembrie, ora 22:00)
  • Brighton - Universitatea Craiova (26 noiembrie, ora 19:45)
  • Kairat Almaty - Universitatea Craiova (10 decembrie, ora 17:30)
  • Universitatea Craiova - FC Copenhaga (17 decembrie, ora 22:00)

Clasamentul din Conference League

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ULTIMELE STIRI
Klopp, gata să ia o decizie radicală: cel mai în formă atacant german, OUT de la națională!
Klopp, gata să ia o decizie radicală: cel mai în formă atacant german, OUT de la națională!
PRO TV anunță noua grilă: reveniri legendare, premiere captivante și divertisment de neratat
PRO TV anunță noua grilă: reveniri legendare, premiere captivante și divertisment de neratat
PRO TV aduce din 20 noiembrie Dinastia dragostei, un serial turcesc despre iubire, răzbunare și secrete de familie
PRO TV aduce din 20 noiembrie Dinastia dragostei, un serial turcesc despre iubire, răzbunare și secrete de familie
Al-Gharafa – Al-Qadsiah, live de la ora 20:15 pe VOYO. Florinel Coman poate bifa o premieră spectaculoasă
Al-Gharafa – Al-Qadsiah, live de la ora 20:15 pe VOYO. Florinel Coman poate bifa o premieră spectaculoasă
Leo Messi, de neoprit! Gol și assist în ultimul meci pentru Inter Miami
Leo Messi, de neoprit! Gol și assist în ultimul meci pentru Inter Miami
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

Gigi Becali poate deschide șampania: se face transferul mult așteptat!

Gigi Becali poate deschide șampania: se face transferul mult așteptat!

„Umblă cu prostituate, bea de rupe și m-a înșelat și când eram însărcinată“: starul de la Roma, făcut praf de soție

„Umblă cu prostituate, bea de rupe și m-a înșelat și când eram însărcinată“: starul de la Roma, făcut praf de soție

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după ce Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0 în Serie A

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după ce Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0 în Serie A

Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive

Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive

E OUT! S-a decis și nu mai semnează cu liderul Dinamo după revolta suporterilor

E OUT! S-a decis și nu mai semnează cu liderul Dinamo după revolta suporterilor


Recomandarile redactiei
Klopp, gata să ia o decizie radicală: cel mai în formă atacant german, OUT de la națională!
Klopp, gata să ia o decizie radicală: cel mai în formă atacant german, OUT de la națională!
Următoarea surpriză pregătită de Hagi la națională: jucătorul de 22 de ani așteaptă convocarea!
Următoarea surpriză pregătită de Hagi la națională: jucătorul de 22 de ani așteaptă convocarea!
Constantin Budescu a făcut spectacol la noul său club! „Dublă” reușită de fostul star al FCSB
Constantin Budescu a făcut spectacol la noul său club! „Dublă” reușită de fostul star al FCSB
Leo Messi, de neoprit! Gol și assist în ultimul meci pentru Inter Miami
Leo Messi, de neoprit! Gol și assist în ultimul meci pentru Inter Miami
PRO TV anunță noua grilă: reveniri legendare, premiere captivante și divertisment de neratat
PRO TV anunță noua grilă: reveniri legendare, premiere captivante și divertisment de neratat
Alte subiecte de interes
Rezultat mare pentru Egnatia înainte de meciul cu Universitatea Craiova!
Rezultat mare pentru Egnatia înainte de meciul cu Universitatea Craiova!
Următoarea adversară a Universității Craiova din Conference League a câștigat derby-ul și este lider!
Următoarea adversară a Universității Craiova din Conference League a câștigat derby-ul și este lider!
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
”Coșmarul” României a semnat! Unde a ajuns să joace Armando Sadiku
”Coșmarul” României a semnat! Unde a ajuns să joace Armando Sadiku
Scandal uriaș la EURO 2024! Un antrenor este acuzat că a violat o tânără în hotelul în care era cazată echipa națională
Scandal uriaș la EURO 2024! Un antrenor este acuzat că a violat o tânără în hotelul în care era cazată echipa națională
CITESTE SI
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

stirileprotvIarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!