Antrenorul de la Egnatia a numit marea problemă înaintea meciului cu Universitatea Craiova

După ce a adunat 4 puncte în primele două runde din Conference League, Universitatea Craiova va căuta o victorie împotriva celor de la Egnatia pentru a-și asigura, într-o mare măsură, calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. Albanezii sunt și ei neînvinși, până acum remizând cu Midtjylland (1-1) și Aarhus (1-1).

Antrenorul de la Egnatia, îngrijorat de starea fizică a jucătorilor săi înaintea meciului cu Universitatea Craiova

La fel ca Universitatea Craiova, Egnatia are un parcurs bun în campionatul intern și este lider după 10 etape, cu 24 de puncte. Duminică, după victoria cu 2-1 contra celor de Tirana, antrenorul Nevil Dede (51 de ani) a recunoscut că este preocupat de starea fizică a jucătorilor săi înaintea duelului din Conference League.

"Este firesc ca jucătorii mei să-și dorească și ei să aibă o evoluție bună în Europa, așa cum au făcut-o până acum. Efortul este considerabil. Încercăm, pe cât posibil, să gestionăm volumul de muncă al băieților. Este vorba despre dorința și responsabilitățile pe care și le asumă pe teren, mai ales văzând că adversarii ne pun în dificultate.

Toată lumea vrea să se prezinte la cel mai înalt nivel împotriva noastră. Și ei (n.r - adversarele din campionat) sunt mândri de noi. Ne urmăresc la televizor, în campionat și în Conference League. Îmi doresc să ne demonstreze că poate vreunul dintre ei merită să fie alături de noi sau să ne ia locul în competițiile europene. Este o luptă sportivă intensă, o cursă lungă, un adevărat maraton.

Sper ca, datorită acestor puncte, să ne recăpătăm entuziasmul și ca, în aceste 3 zile, să refacem energia necesară pentru a înfrunta Craiova în Europa", a spus Nevil Dede, după meciul de duminică împotriva celor de la Tirana.