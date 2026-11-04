Mijlocașul englez a deschis scorul pentru „cormorani” în minutul 25 și a intrat în istoria clubului de pe Anfield. La momentul redactării acestui articol, scorul era 1-1. Fenerbahce a restabilit egalitatea doar patru minute mai târziu, în minutul 29, prin Mason Greenwood.

A marcat contra Fenerbahce și a intrat în istoria lui Liverpool

Golul marcat la Istanbul reprezintă prima reușită a lui Nyoni pentru echipa mare a lui Liverpool într-o competiție europeană. Potrivit OPTA, fotbalistul a înscris la vârsta de 19 ani și 127 de zile, devenind cel mai tânăr jucător din istoria lui Liverpool care marchează primul său gol pentru echipă într-un meci din Cupa Campionilor Europeni.