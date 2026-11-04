OFICIAL A marcat contra Fenerbahce și a intrat în istoria lui Liverpool!

A marcat contra Fenerbahce și a intrat în istoria lui Liverpool! Liga Campionilor
SPORT.RO
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Trey Nyoni (19 ani) a reușit o performanță specială în partida dintre Fenerbahce și Liverpool, din faza ligii UEFA Champions League. 

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Mijlocașul englez a deschis scorul pentru „cormorani” în minutul 25 și a intrat în istoria clubului de pe Anfield. La momentul redactării acestui articol, scorul era 1-1. Fenerbahce a restabilit egalitatea doar patru minute mai târziu, în minutul 29, prin Mason Greenwood.

A marcat contra Fenerbahce și a intrat în istoria lui Liverpool

Golul marcat la Istanbul reprezintă prima reușită a lui Nyoni pentru echipa mare a lui Liverpool într-o competiție europeană. Potrivit OPTA, fotbalistul a înscris la vârsta de 19 ani și 127 de zile, devenind cel mai tânăr jucător din istoria lui Liverpool care marchează primul său gol pentru echipă într-un meci din Cupa Campionilor Europeni.

Nyoni a devenit și al doilea cel mai tânăr marcator al lui Liverpool în istoria Champions League. Singurul fotbalist care a reușit această performanță la o vârstă mai fragedă este Trent Alexander-Arnold.

Actualul fundaș de la Real Madrid înscria primul său gol în competiție la doar 19 ani și 10 zile, în octombrie 2017, într-o victorie cu 7-0 în fața lui Maribor.

Topul celor mai tineri marcatori ai lui Liverpool în Champions League arată astfel:

  • 1. Trent Alexander-Arnold – 19 ani și 10 zile
  • 2. Trey Nyoni – 19 ani și 127 de zile
  • 3. Harvey Elliott – 19 ani și 191 de zile
  • 4. David Ngog – 19 ani și 252 de zile
  • 5. Curtis Jones – 19 ani și 306 zile
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