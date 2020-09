"Trebuie sa ne facem jocul astazi, maine si luna viitoare!" Reactia antrenorului Ruben de la Barrera dupa prima victorie a sezonului

Antrenorul celor de la Viitorul a comentat ce s-a intamplat in meciul cu Astra.

Ruben de la Barrera a declarat ca echipa a aratat bine si ca este bucuros pentru aceasta prima victorie a sezonului, care era necesara in primul rand pentru moralul fotbalistilor.

"Am marcat din prima repriza, am facut un meci bun, am vazut ce incercam sa jucam, iar rezultatul este consecinta evolutiei. Cred ca meritam acest joc si acest rezultat. In repriza secunda, cei de la Astra au presat mai mult, au jucat mai bine si noi am ratat multe ocazii, nu am reusit decat un gol. Dar suntem fericiti pentru victorie.

Trebuie sa jucam la fel cu CFR, trebuie sa dam totul astazi, maine si luna viitoare. Vom incerca sa ne facem jocul la Cluj, desi CFR este o echipa foarte buna.

In acest sezon nu am stiut ce este aceea o victorie si au fost multe emotii acumulate. Dupa acest rezultat pare ca am ajuns acolo unde voiam, dar nu suntem acolo inca, am avut momente dificile in meci si trebuie sa progresam", a spus spaniolul de pe banca tehnica a echipei lui Gica Hagi.

Acesta a adaugat si ca Romario Benzar va intra pe teren in cel mai scurt timp, fiind in forma si neavand nevoie de foarte mult timp pentru a se adapta la echipa.