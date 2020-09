Bogdan Andone, dezamagit de arbitraj dupa infrangerea cu Viitorul: "Ne trateaza ca pe niste sclavi, ei sunt suverani si pe teren, si in afara lui!"

Astra a pierdut cu 1-4 in fata Viitorului, intr-un meci din etapa a cincea din Liga 1.

Giurgiuvenii sunt pe ultimul loc in clasament si au reusit sa castige un singur punct in 5 meciuri. Bogdan Andone, antrenorul Astrei, a fost dezamagit dupa acest nou rezultat negativ si a acuzat arbitrajul. El sustine ca echipa lui a avut doua penalty-uri clare.

"Am recuperat foarte multe mingi in jumatatea adversa, dar nu am stiut sa profitam de ele si de situatiile create. Am primit goluri cu usurinta, pe lucruri pregatite. Practic mereu le-am spus si am discutat pe imagini, Iancu pe picior stang, Matan doar picior drept, cum am primit si golurile. Foarte mare usurinta, actiuni individuale, nu pot sa imi explic, ne-am creat foarte mult situatii de a marca. Ba am calcat pe minge in 5-6 metri, ba am dat in adversar. Am sutat in blocaj, nu am luat decizia buna, asta e. Am luat apoi gol din degajarea portarului e greu de explicat. Trebuie sa gasim o solutie si sa trecem peste ea ca sa adunam puncte.

A fost penalty si in prima repriza la Vali Gheorghe la 1-0 sau 2-0, a fost penalty clar la Fatai, am vazut faza pe banca. Dar din pacate daca vorbesti despre arbitraj esti suspendat esti amendat, ei fac ce vor, ne trateaza ca pe niste sclavi si ei sunt suverni si pe teren si in afara terenului si iau deciziile pe care le cred ei de cuviinta.

Jucatorii mei au refuzat FCSB pentru ca au spus ca nu are rost sa merga pentru un meci si-ar fi blocat un eventual transfer in iarna sau daca ar fi venit eventuale oferte si atunci am preferat sa ramana si sa joace in continuare pentru Astra", a declarat Andone dupa meci.