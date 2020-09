A acceptat pana la urma! "Faraonul" lui Hagi se transfera in Serie A! Ce suma URIASA primeste Hagi pentru pustiul de la Viitorul

Desi initial refuzase transferul in Serie A, Louis Munteanu a acceptat sa mearga in Italia.

Fiorentina a anuntat mutarea atacantului in varsta de 18 ani, pentru care Viitorul va incasa aproximativ doua milioane de euro plus un procent dintr-un viitor transfer.

Louis Munteanu este al doilea fotbalist care ajunge in ultimii ani la Fiorentina de la Viitorul, dupa Ianis Hagi, care a fost transferat in Serie A in 2016.

De-a lungul timpului pentru italieni au mai jucat Marius Lacatus, Bogdan Lobont, Adrian Mutu si Ciprian Tatarusanu.

Louis Munteanu, care va juca in echipa Primavera a celor de la Fiorentina, a reusit 3 goluri pentru Viitorul in sezonul precedent al Ligii 1.