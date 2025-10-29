Surpriză în primul 11 al lui FCSB: "El va juca!"

Surpriză &icirc;n primul 11 al lui FCSB: El va juca! Cupa Romaniei
FCSB va înfrunta Gloria Bistrița, în deplasare, miercuri, de la ora 21:00, în prima rundă din faza grupelor Cupei României.

Meciul cu Gloria Bistrița va reprezenta o șansă pentru Andrei Dăncuș de a se remarca în tricoul lui FCSB. Fundașul central în vârstă de 16 ani este anunțat titular de Mihai Stoica pentru duelul din Cupa României.

Andrei Dăncuș, anunțat titular în Gloria Bistrița - FCSB

Dăncuș, jucător în academia clubului, a mai evoluat într-o singură partidă oficială a lui FCSB, în ultima rundă a play-off-ului din sezonul trecut, la 1-1 contra lui CFR Cluj. 

În cazul în care va avea o evoluție solidă, Dăncuș chiar își va crește șansele de a se impune printre titularii lui FCSB la meciurile din Superliga. Având în vedere că formația roș-albastră tinde să folosească în prezent jucătorul U21 în centrul defensivei, stoperul de 16 ani va concura cu Ionuț Cercel, spune Mihai Stoica.

"Cumva ni s-a reproșat că l-am forțat pe Cercel să jucăm fundaș dreapta când, de fapt, el era fundaș central, iar la Hagi ar fi jucat numai fundaș central. Dar el a jucat numai fundaș dreapta la seniori! Știam că a jucat fundaș central pentru că l-am văzut la juniori. 

Dacă se va juca cu jucătorul U21 acolo, va fi între el și Dăncuș. La meciul cu Bistrița va juca Dăncuș. E născut în 2009", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

În ceea ce privește ceilalți jucători cu probleme medicale, Mihai Stoica a spus: "Sper să-l recuperăm pe Cisotti. A avut o lovitură la genunchi. Ligamentele, în niciun caz. Nici Crețu și nici Chiricheș nu vor fi. Dawa se apropie de revenire".

VIDEO Sold out la Bistrița pentru meciul cu FCSB din Cupa României

