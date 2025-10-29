Surpriză în primul 11 al lui FCSB: "El va juca!"

Meciul cu Gloria Bistrița va reprezenta o șansă pentru Andrei Dăncuș de a se remarca în tricoul lui FCSB. Fundașul central în vârstă de 16 ani este anunțat titular de Mihai Stoica pentru duelul din Cupa României.

Andrei Dăncuș, anunțat titular în Gloria Bistrița - FCSB



Dăncuș, jucător în academia clubului, a mai evoluat într-o singură partidă oficială a lui FCSB, în ultima rundă a play-off-ului din sezonul trecut, la 1-1 contra lui CFR Cluj.



În cazul în care va avea o evoluție solidă, Dăncuș chiar își va crește șansele de a se impune printre titularii lui FCSB la meciurile din Superliga. Având în vedere că formația roș-albastră tinde să folosească în prezent jucătorul U21 în centrul defensivei, stoperul de 16 ani va concura cu Ionuț Cercel, spune Mihai Stoica.



"Cumva ni s-a reproșat că l-am forțat pe Cercel să jucăm fundaș dreapta când, de fapt, el era fundaș central, iar la Hagi ar fi jucat numai fundaș central. Dar el a jucat numai fundaș dreapta la seniori! Știam că a jucat fundaș central pentru că l-am văzut la juniori.



Dacă se va juca cu jucătorul U21 acolo, va fi între el și Dăncuș. La meciul cu Bistrița va juca Dăncuș. E născut în 2009", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

