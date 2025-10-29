Noii șefi ai lui Cosmin Contra au toate motivele de a fi încântați de instalarea tehnicianului român pe banca celor de la Al-Arabi. Dar au și ce regreta!

Pentru că, la ce rezultate are „Guriță“, în doar 9 zile de la debutul său în funcție, Al-Arabi putea fi în lupta pentru titlu, dacă ar fi început sezonul cu Contra pe bancă. Așa, echipa a ajuns pe mâna fostului selecționer abia după ce a coborât până pe penultimul loc al clasamentului, cu doar 4 puncte în primele șase etape.

Tot răul spre bine! Acum, Al-Arabi e de neoprit cu Contra pe bancă! După 4-0 cu Al-Duhail în cupă și cu 3-1 cu Al-Sadd în campionat, aseară, elevii lui „Guriță“ au făcut show din nou. De această dată, victoria a fost obținută cu scor de tenis: 6-1 cu Lusail, în cupă!

Portarul oaspeților, gafe pe bandă

La succesul zdrobitor al lui Al-Arabi a contribuit din plin și un portar gafeur, aflat între buturile echipei adverse.

Sub privirile lui Contra, goalkeeper-ul celor de la Lusail a „reușit“ să se facă de râs, la golurile de 2-0 și 3-0! Și nici în continuarea meciului nu prea s-a descurcat, fiind aproape inexistent la vreo alte două goluri.

