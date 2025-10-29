VIDEO Contra, cu gura căscată: ce a putut să facă portarul advers, de cascadorii râsului!

Contra, cu gura căscată: ce a putut să facă portarul advers, de cascadorii r&acirc;sului! Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ajuns în Qatar, în premieră, „Guriță“ descoperă „boala cronică“ a fotbalului din Orientul Mijlociu: gafele șocante ale portarilor.

TAGS:
Cosmin ContraQatarAl-Arabi
Din articol

Noii șefi ai lui Cosmin Contra au toate motivele de a fi încântați de instalarea tehnicianului român pe banca celor de la Al-Arabi. Dar au și ce regreta!

Pentru că, la ce rezultate are „Guriță“, în doar 9 zile de la debutul său în funcție, Al-Arabi putea fi în lupta pentru titlu, dacă ar fi început sezonul cu Contra pe bancă. Așa, echipa a ajuns pe mâna fostului selecționer abia după ce a coborât până pe penultimul loc al clasamentului, cu doar 4 puncte în primele șase etape.

Tot răul spre bine! Acum, Al-Arabi e de neoprit cu Contra pe bancă! După 4-0 cu Al-Duhail în cupă și cu 3-1 cu Al-Sadd în campionat, aseară, elevii lui „Guriță“ au făcut show din nou. De această dată, victoria a fost obținută cu scor de tenis: 6-1 cu Lusail, în cupă!

Portarul oaspeților, gafe pe bandă

La succesul zdrobitor al lui Al-Arabi a contribuit din plin și un portar gafeur, aflat între buturile echipei adverse.

Sub privirile lui Contra, goalkeeper-ul celor de la Lusail a „reușit“ să se facă de râs, la golurile de 2-0 și 3-0! Și nici în continuarea meciului nu prea s-a descurcat, fiind aproape inexistent la vreo alte două goluri.

În aceste condiții, victoria cu 6-1 a venit firesc pentru Al-Arabi, care va juca, vineri, în campionat, într-o partidă cu Al-Shahaniya, codașa clasamentului din Qatar Stars League.

Clasamente oferite de Sofascore
Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mașină de 12 milioane de euro, închiriată în Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp
O mașină de 12 milioane de euro, &icirc;nchiriată &icirc;n Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp
ARTICOLE PE SUBIECT
Contra, rezultat-bombă &icirc;n Qatar: &bdquo;Guriță&ldquo; a reușit surpriza serii &icirc;n fotbalul arab!
Contra, rezultat-bombă în Qatar: „Guriță“ a reușit surpriza serii în fotbalul arab!
Coman, star la FCSB, un anonim &icirc;n Qatar: remarca arabilor despre decăderea lui Florinel
Coman, star la FCSB, un anonim în Qatar: remarca arabilor despre decăderea lui Florinel
Cosmin Contra, debut fabulos &icirc;n Qatar: rezultatul face valuri &icirc;n zona arabă
Cosmin Contra, debut fabulos în Qatar: rezultatul face valuri în zona arabă
ULTIMELE STIRI
Decizia lui Chivu &icirc;n cazul portarului care a omor&acirc;t un bătr&acirc;n de 81 de ani: &bdquo;Risc asumat&ldquo;
Decizia lui Chivu în cazul portarului care a omorât un bătrân de 81 de ani: „Risc asumat“
Sancțiuni usturătoare pentru adversarele lui FCSB! UEFA a tăiat &icirc;n carne vie
Sancțiuni usturătoare pentru adversarele lui FCSB! UEFA a tăiat în carne vie
&bdquo;Reghe&ldquo;, unic &icirc;n lume: anunțul arabilor &icirc;l scapă de o situație de coșmar
„Reghe“, unic în lume: anunțul arabilor îl scapă de o situație de coșmar
Valeriu Iftime s-a lămurit: &rdquo;Ele sunt echipele care joacă la titlu&rdquo;
Valeriu Iftime s-a lămurit: ”Ele sunt echipele care joacă la titlu”
A venit decizia UEFA: amendă pentru FRF și stadion &icirc;nchis parțial!
A venit decizia UEFA: amendă pentru FRF și stadion închis parțial!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu &rdquo;dispărutul&rdquo; Nicolae Stanciu

Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se întâmplă cu ”dispărutul” Nicolae Stanciu

FCSB a transferat cinci jucători din Portugalia, pentru 300.000 de euro! Campioana merge, după mulți ani, pe m&acirc;na ibericilor

FCSB a transferat cinci jucători din Portugalia, pentru 300.000 de euro! Campioana merge, după mulți ani, pe mâna ibericilor

Patru goluri &icirc;n CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU &icirc;n derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E &icirc;n 90+4 la Sporting Liești &ndash; Oțelul Galați

Patru goluri în CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU în derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E în '90+4 la Sporting Liești – Oțelul Galați

Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali &icirc;n acest sezon: &rdquo;Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!&rdquo;

Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali în acest sezon: ”Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!”

&bdquo;Groparul&ldquo; lui Olăroiu, distrus &icirc;n Emirate: &bdquo;Afară cu el!&ldquo;

„Groparul“ lui Olăroiu, distrus în Emirate: „Afară cu el!“

Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: &rdquo;Nu mă mai &icirc;ntorc niciodată la FCSB!&rdquo;

Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: ”Nu mă mai întorc niciodată la FCSB!”



Recomandarile redactiei
Decizia lui Chivu &icirc;n cazul portarului care a omor&acirc;t un bătr&acirc;n de 81 de ani: &bdquo;Risc asumat&ldquo;
Decizia lui Chivu în cazul portarului care a omorât un bătrân de 81 de ani: „Risc asumat“
Sancțiuni usturătoare pentru adversarele lui FCSB! UEFA a tăiat &icirc;n carne vie
Sancțiuni usturătoare pentru adversarele lui FCSB! UEFA a tăiat în carne vie
Valeriu Iftime s-a lămurit: &rdquo;Ele sunt echipele care joacă la titlu&rdquo;
Valeriu Iftime s-a lămurit: ”Ele sunt echipele care joacă la titlu”
&bdquo;Reghe&ldquo;, unic &icirc;n lume: anunțul arabilor &icirc;l scapă de o situație de coșmar
„Reghe“, unic în lume: anunțul arabilor îl scapă de o situație de coșmar
Transformare totală a fotbalistului care l-a confruntat pe G&acirc;lcă. Ce a urmat după ieșirea atipică a jucătorului
Transformare totală a fotbalistului care l-a confruntat pe Gâlcă. Ce a urmat după ieșirea atipică a jucătorului
Alte subiecte de interes
Cosmin Contra a dat verdictul &icirc;n cazul lui Nicolae Stanciu, după meciul cu Belgia
Cosmin Contra a dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu, după meciul cu Belgia
Război &icirc;n derulare / Investiții, sponsorizări mai mari! Cosmin Contra vede punctul extraordinar pentru Rom&acirc;nia
"Război în derulare" / "Investiții, sponsorizări mai mari!" Cosmin Contra vede punctul extraordinar pentru România
Gigi Becali: Dacă nu dă banii p&acirc;nă pe 31, un milion amendă! Ce clauză are Florinel Coman &icirc;n contract
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gata, Florinel Coman &icirc;ncepe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
&bdquo;E țara mea, deși nu am trăit acolo!&rdquo; &bdquo;Sergio Ramos&rdquo; din Golf e rom&acirc;n, vine la Iași anual și vrea la echipa națională
„E țara mea, deși nu am trăit acolo!” „Sergio Ramos” din Golf e român, vine la Iași anual și vrea la echipa națională
Imagini terifiante! A leșinat și a &icirc;nceput să aibă convulsii la 10 minute după ce a &icirc;nscris&nbsp;
Imagini terifiante! A leșinat și a început să aibă convulsii la 10 minute după ce a înscris 
CITESTE SI
Statele Unite &rdquo;redimensionează trupele americane&rdquo; alocate Rom&acirc;niei. C&acirc;ți militari americani se află pe teritoriul nostru

stirileprotv Statele Unite ”redimensionează trupele americane” alocate României. Câți militari americani se află pe teritoriul nostru

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Noi informații &icirc;n cazul morții Ștefaniei Szabo. Ce decizie a luat familia medicului &icirc;n privința necropsiei

stirileprotv Noi informații în cazul morții Ștefaniei Szabo. Ce decizie a luat familia medicului în privința necropsiei

Facturile uriașe la energie plătite de rom&acirc;ni au ajuns &icirc;n atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

stirileprotv Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!