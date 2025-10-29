E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Pierdere mare pentru Kopic! Dinamo a câștigat primul meci din grupele Cupei României, 3-1 cu CS Dinamo, formație din liga a doua. Înainte de meci, s-a aflat că antrenorul Kopic a pierdut un fotbalist eligibil pentru regula Under 21. Sport.ro îți spune numele jucătorului care va sta pe tușă trei săptămâni.

*Răzvan Lucescu a rezolvat un transfer la Manchester City. Antrenorul celor de la PAOK Salonic și-a făcut un nume la nivel înalt prin performanțele sale, ca antrenor. Sport.ro dezvăluie, în exclusivitate, că datorită conexiunilor lui Răzvan Lucescu un român a ajuns în Premier League.

*Încă un antrenor român în Emirate. Tehnicienii noștri sunt foarte apreciați în lumea arabă. Cosmin Olăroiu e selecționer al Emiratelor, țară în care activează și Daniel Isăilă. De câteva zile, Cosmin Contra a ajuns și el în Qatar. Sport.ro îți spune numele ultimului tehnician care tocmai a lungit lista românilor din fotbalul din Orient.

