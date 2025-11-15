EXCLUSIV Transferurile pregătite de Rapid în iarnă, pentru un titlu istoric!

Transferurile pregătite de Rapid &icirc;n iarnă, pentru un titlu istoric! Superliga
Rapid țintește titlul în Superliga României.

Rapid ocupă locul 1 în Superliga României, cu 35 puncte acumulate în 16 meciuri (10 victorii, cinci egaluri, o înfrângere).

În acest sezon, se pare că lotul giuleștenilor reacționează cum dorește antrenorul Costel Gâlcă și Rapid simte că poate câștiga un titlu istoric! Deși spunea că "alb-vișinii" au un lot puternic înainte să preia postul, antrenorul a transmis conducerii că ar dori o întărire a vestiarului în următoarea perioadă de mercato, care să cuprindă plecări și veniri.

Se fac listele la Rapid, în spatele ușilor închise, iar primele nume de achiziții au fost trecute în dreptul posibilelor veniri. Conducerea, deși la nivel public nu o spune cu tărie, se gândește la primul loc în Superliga României la finalul stagiunii, iar în iarnă este pregătită să îi facă toate poftele lui Costel Gâlcă, să îi aducă jucătorii de care acesta are nevoie.

Rapid pregătește transferurile din iarnă. Un mijlocaș și un atacant, printre dorințele lui Gâlcă

În același timp, antrenorul știe că va fi pusă o presiune tot mai mare din partea conducerii și, implicit, din partea fanilor Rapidului, iar astfel analizează atent fiecare variantă de jucător pe care o poate aduce, în cele din urmă, în Giulești.

Sport.ro a aflat că un post pe care îl vrea întărit Gâlcă este acela de mijlocaș central. Un nume vehiculat în birourile giuleștenilor este Alin Fică, mijlocașul celor de la CFR Cluj.

În acest moment, 1,4 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului care a evoluat deja în 24 de partide pentru CFR Cluj în acest sezon, reușind să înscrie de două ori și să ofere o pasă decisivă.

În ultimele etape de Superliga României a jucat tot mai puțin, dar rămâne o variantă despre care în Giulești se discută. Altfel, pentru aducerea mijlocașului, care și-a prelungit contractul cu clujenii după startul întrecerii actuale, Rapid speră să profite și de situația adversarilor, atât din perspectiva situației din clasament, cât și din perspectiva problemelor de ordin financiar.

Rapid stă în doi atacanți acum, Koljic și Baroan. S-a convins cu Jambor

Un alt post pe care Rapid intenționează să se întărească este cel de atacant, mai ales că urmează faza play-off-ului Superligii, unde fiecare meci va fi cu atât mai important. Accidentarea gravă a lui Borisav Burmaz a accentuat ideea aducerii unui vârf, în condițiile în care Rapid poate miza, cu adevărat, pe numai două nume.

Elvir Koljic are statistici bune până acum, cu cinci goluri și două pase decisive în 13 partide, dar Antoine Baroan nu s-a integrat prea bine de când a venit, din vară, marcând doar două goluri și oferind o pasă decisivă în 14 jocuri.

În plus, după cum Sport.ro a anunțat încă de zilele trecute, conducerea este hotărâtă să renunțe la Timotej Jambor, care nu a reușit să se integreze la Rapid, iar răbdarea conducerii și a staffului lui Costel Gâlcă a ajuns la final.

• Cu o singură înfrângere în Superliga României în acest sezon, după 16 meciuri, Rapid este pe locul 1, cu 35 de puncte, la trei lungimi peste ocupanta locului 2, FC Botoșani, și la cinci de locul 3, Dinamo București.

