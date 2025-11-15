În acest sezon, se pare că lotul giuleștenilor reacționează cum dorește antrenorul Costel Gâlcă și Rapid simte că poate câștiga un titlu istoric! Deși spunea că "alb-vișinii" au un lot puternic înainte să preia postul, antrenorul a transmis conducerii că ar dori o întărire a vestiarului în următoarea perioadă de mercato, care să cuprindă plecări și veniri.

Se fac listele la Rapid, în spatele ușilor închise, iar primele nume de achiziții au fost trecute în dreptul posibilelor veniri. Conducerea, deși la nivel public nu o spune cu tărie, se gândește la primul loc în Superliga României la finalul stagiunii, iar în iarnă este pregătită să îi facă toate poftele lui Costel Gâlcă, să îi aducă jucătorii de care acesta are nevoie.

Rapid pregătește transferurile din iarnă. Un mijlocaș și un atacant, printre dorințele lui Gâlcă

În același timp, antrenorul știe că va fi pusă o presiune tot mai mare din partea conducerii și, implicit, din partea fanilor Rapidului, iar astfel analizează atent fiecare variantă de jucător pe care o poate aduce, în cele din urmă, în Giulești.

Sport.ro a aflat că un post pe care îl vrea întărit Gâlcă este acela de mijlocaș central. Un nume vehiculat în birourile giuleștenilor este Alin Fică, mijlocașul celor de la CFR Cluj.

