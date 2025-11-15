Fostul atacant al lui Manchester United a fost ultima dată la Beșiktaș, unde a antrenat din ianuarie până în august 2025, fiind demis după neînțelegeri cu conducerea. Apoi, presa suedeză a scris că Solskjaer a purtat discuții și cu federația Suediei pentru postul de selecționer.

Ole Gunnar Solskjaer ar fi dispus să preia naționala Norvegiei

Anterior experienței din ”Țara Semilunei”, Solskjaer era liber de contract din noiembrie 2021, când s-a despărțit de Manchester United după un mandat în care a avut parte de momente bune, dar și de critici intense. În perioada de pauză, norvegianul a refuzat mai multe oferte, spunând că este mulțumit de situația sa financiară și că își va relua cariera doar în cazul unei oportunități care să-l inspire cu adevărat.

Născut pe 26 februarie 1973, Solskjaer a avut o carieră remarcabilă ca jucător, marcând 126 de goluri pentru Manchester United între 1996 și 2007, inclusiv golul decisiv din finala Ligii Campionilor din 1999. Ca antrenor, norvegianul a avut următoarele realizări:

• Campion al Norvegiei cu Molde (2 titluri și o cupă).

• Campion al Angliei U21 cu Manchester United.

• A condus-o pe Manchester United la o finală de Europa League și pe locul 2 în Premier League.

Postul de selecționer al Norvegiei, un vis pentru Ole Gunnar Solskjaer

Într-un interviu acordat recent, Solskjaer a recunoscut că vrea să se întoarcă în fotbal cât mai repede, dar că își dorește să facă alegerea cea mai bună. El ar fi dispus, ba chiar ar fi un vis pe care îl are, să ajungă să pregătească naționala țării sale, a Norvegiei.



