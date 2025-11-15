În ultimele cinci meciuri, campioana României a obținut trei victorii, o remiză și un singur eșec și a urcat pe locul 9, cu 20 de puncte.

Ioan Ovidiu Sabău: ”Poate la FCSB sunt jucători care voiau să plece și n-au plecat!”

Ioan Ovidiu Sabău, care a părăsit-o pe U Cluj în urmă cu câteva săptămâni, a urmărit meciul pierdut de fosta sa echipă în fața lui FCSB, scor 0-2. Fostul antrenor al ”Șepcilor Roșii” crede că rezultatul putea fi diferit dacă Alessandro Murgia nu ar fi văzut cartonașul roșu pe finalul primei reprize.

Sabău a analizat felul în care FCSB se prezintă în acest sezon. Tehnicianul a evidențiat o formă mult mai slabă a roș-albaștrilor față de sezoanele precedente, cu jucători precum Darius Olaru, Adrian Șut și Juri Cisotti, care nu mai impresionează.

Sabău crede că principalul motiv pentru care o parte dintre jucătorii campioanei au fost de nerecunoscut cel puțin în prima parte a sezonului este faptul că aceștia nu au prins transferuri la echipe mai bune, pe salarii mai mari.

”Eu zic că dacă nu era eliminat Murgia, rezultatul ar fi fost altfel. Mă uitam la meci și mă gândeam la domnul Lucescu. Mă puneam în situația dânsului. Totuși, FCSB este echipa care a investit cel mai mult și te gândești în ce formă se află jucătorii care reprezintă echipa națională. Vorbim despre jucători care au valoare și calitate. Șut este jos ca ritm și formă. La fel și Olaru, deși a dat două goluri cu U Cluj. Și Cisotti la fel, este jos de tot față de anul trecut când avea altă dinamică, forță și pătrundea tot timpul în careu. Este o stare a lor în momentul de față. Ei știu problemele lor. Eu vorbesc doar de ce am văzut la acest joc.

FCSB are o echipă valoroasă, dar depinde de starea de spirit a jucătorilor. Depinde de cât de mult își doresc, ce entuziasm au și ce obiective au. Poate sunt jucători care voiau să plece și n-au plecat. Poate voiau mai mult, poate voiau să plece la alt nivel și alți bani.

Totuși, e normal ca FCSB să se gândească la câștigarea campionatului. Mai sunt multe etape până la finalul campionatului, dar FCSB nu mai arată ca sezonul trecut, iar Rapid și Craiova sunt echipe cu foame, cu o stare de spirit bună și care au acea ambiție când știi că poți să obții ceva.

Discutam cu cineva de motivația jucătorilor și mi-a spus persoana respectivă: ‘Oare nu-i motivează cei 15.000 de euro pe lună? Sau oamenii care vin în tribune?’. Ce îți trebuie altceva? Să vină antrenorul să-ți spună că ești frumos? Cred că doar la noi există această idee de a-l motiva pe jucător. Probabil, în România cel mai important rol al antrenorului este să-l facă pe jucător să alerge”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la sptfm.ro.

